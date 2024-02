Le diocèse de Strasbourg a son nouvel archevêque

Le pape François a nommé Mgr Pascal Delannoy évêque de Strasbourg le 28 février 2024. L’évêque de 66 ans succède à Mgr Luc Ravel qui a démissionné de son poste en mai dernier. La messe d'accueil est prévue le 21 avril en la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg.

Mgr Pascal Delannoy vient d’être nommé archevêque de Strasbourg, a annoncé le diocèse ce mercredi 28 février. Il était jusqu’à présent évêque de Saint-Denis. Il succède à Mgr Luc Ravel, qui a démissionné de son poste en mai 2023. En vertu du régime concordataire en vigueur en Alsace, le décret de nomination de Mgr Pascal Delannoy a été signé par le président de la République et publié au Journal Officiel. « Vous m’aiderez à découvrir le régime du concordat qui, au-delà des aspects juridiques, permet de fréquentes rencontres avec les autorités civiles dans le désir de progresser ensemble dans la recherche du Bien commun », écrit le nouvel archevêque dans un message adressé à ses nouveaux fidèles. La messe d’accueil du nouvel archevêque est prévue dimanche 21 avril à 15h en la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg.

Né le 2 avril 1957 à Comines (Nord), Mgr Delannoy a suivi des études en économie à la Fédération universitaire et polytechnique de Lille avant de commencer une carrière d’expert-comptable. Après son séminaire à Lille, il est ordonné prêtre le 4 juin 1989 et entame son sacerdoce à Roubaix où il demeure vicaire dix ans. En 1999, Mgr Delannoy est nommé vicaire épiscopal de la zone rurale des Flandres, avant de devenir évêque auxiliaire de Lille en 2004. Ce n’est qu’en 2009 qu’il quitte son Nord natal pour prendre la tête du diocèse de Saint-Denis, nommé par le pape Benoît XVI. Il occupe la fonction de vice-président de la Conférence des évêques de France de 2013 à 2019, avant de devenir président du Conseil de la solidarité et de la diaconie.

Un diocèse en difficulté

Mgr Delannoy endosse sa nouvelle charge pastorale dans un contexte de tensions au sein du diocèse de Strasbourg. Il prend en effet la suite de Mgr Ravel, à la tête du diocèse de 2017 à 2023. L’ancien archevêque avait démissionné après une visite apostolique ordonnée par le Vaticanun an auparavant. En cause, des critiques émises quant à sa gouvernance. Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, avait été missionné par le Saint-Siège afin de réaliser une inspection. Si un rapport final a été émis à l’issue de cette visite, ses conclusions sont restées secrètes. Plusieurs membres du diocèse s’étaient exprimés dans les médias, notamment auprès de La Croix, reprochant à Mgr Ravel une gestion “solitaire” et “autoritaire” des affaires diocésaines. Les dissensions liées à son mode de gouvernance ont été confirmées par l’évêque lui-même dans un entretien accordé à La Vie, en mai 2023. « Le fond du problème a toujours été la gouvernance. C’est la raison pour laquelle le Pape demande ma démission », reconnaissait ainsi l’évêque.

Evêque auxiliaire du diocèse, Mgr Gilles Reithinger a quitté sa charge récemment. Si sa démission est officiellement liée à des raisons de santé, l’évêque de 51 ans fait aussi l’objet d’une enquête canonique dans le cadre des affaires d’abus sexuels touchant les Missions étrangères de Paris, dont il fut le vicaire général de 2010 à 2016 puis le supérieur général de 2016 à 2021.