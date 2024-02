Mgr Robert Barron, évêque de Winona-Rochester dans le Minnesota, cartonne sur Youtube où il attire plus d’un million d’abonnés. Depuis ses débuts sur la plateforme en 2007, cet Américain francophile est devenu maître dans l’art de l’évangélisation sur les réseaux sociaux.

Un style épuré, une voix claire et une expression tranquille. À l’écran, Mgr Robert Barron préfère la simplicité aux codes couleurs un peu criards en vogue chez les Youtubeurs. Depuis 17 ans, cet évêque américain à la tête du diocèse de Winona-Rochester, dans le Minnesota, parle du Christ sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, l’évêque fait même un carton. Début février, il a dépassé le million d’abonnés sur sa chaîne Youtube, ouverte en 2007.

Ordonné prêtre en 1986, Mgr Robert Barron est l’un des premiers dans l’Église à parier sur l’évangélisation numérique. Dès l’année 2000, celui qui est encore un jeune prêtre décide de publier ses homélies sur Internet. Mais lorsque sept ans plus tard il entend parler de Youtube, qui en est encore à ses balbutiements, le père Robert Barron en flaire tout de suite le potentiel missionnaire. Et il se lance, avec comme première idée de présenter des critiques de film. Ce sera Les Infiltrés de Martin Scorsese, se souvient l’évêque américain dans une

Puis peu à peu, une communauté d’internautes se forme et s’élargit autour de ce missionnaire 2.0. Il lance bientôt Word on Fire, un média entièrement dédié à l’évangélisation, disponible via de multiples plateformes. En 2015, le père Robert Barron est nommé évêque auxiliaire du diocèse de Los Angeles, le plus vaste des États-Unis. Un prêtre youtubeur, c’était déjà peu banal. Mais un évêque ? Ça ne s’était encore jamais vu. Pourtant, ses nouvelles fonctions n’empêchent pas Mgr Barron de poursuivre son apostolat sur Internet. Le succès est tel que ses vidéos – pas moins de 400 en tout – ont été visionnées plus de 150 millions de fois. Sur Facebook, ce sont 3 millions de personnes qui le suivent. Critiques de films, homélies, prière quotidienne du chapelet, réflexions théologiques ou encore catéchèse et entretiens avec des personnalités… Le tout forme une gigantesque turbine numérique de diffusion de la foi.

Evêque francophile

En quelques années, Mgr Robert Barron est devenu une figure incontournable du catholicisme américain. Son entretien avec l’acteur Shia LaBoeuf, converti au catholicisme après avoir incarné Padre Pio à l’écran, a fait un tabac avec plus de 308.000 vues sur Youtube. Apprécié pour son sens de la pédagogie et ses qualités intellectuelles, cet adepte de saint Thomas d’Aquin refuse de se définir autrement que comme « catholique », ni conservateur, ni progressiste. Ce qui lui vaut l’estime des fidèles de toutes sensibilités, notamment parmi les jeunes. Les jeunes Américains bien sûr, mais pas seulement. Aux JMJ de Lisbonne en août 2023, Mgr Barron est venu s’adresser aux jeunes d’un pays qu’il affectionne tout particulièrement, la France. Devant les 41.000 Français rassemblés à Algès (Portugal) le 1er août, l’évêque américain, qui a étudié la théologie à l’Institut catholique de Paris, les a invités à porter et diffuser au monde « l’héritage spirituel et la culture » de la France. En un mot, à être missionnaires, quelle qu’en soit la manière, pourvu qu’elle soit le moyen d’être « un conduit de la grâce ».