Du jamais vu, des calendriers de neuvaine !

Quoi de mieux qu’un grand et joli calendrier cartonné pour rester fidèle à sa prière pendant neuf jours ? Découvrez les calendriers de neuvaine.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour qu'Aleteia reste gratuit et pour faire rayonner l’espérance qui est en vous,

faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Un grand format, une belle illustration, neuf fenêtres à ouvrir et autant de méditations, les calendriers de neuvaine sont un excellent support pour rester fidèle à sa prière durant neuf jours. Une idée originale de Vianney de Pompignan, 50 ans, éditeur puis libraire religieux à Châteauneuf-de-Galaure (Drôme). Il a créé en 2013 Images Chrétiennes, entreprise spécialisée comme son nom le laisse deviner dans l’imagerie religieuse. Une histoire de cœur, d’abord. « J’ai toujours été attiré par les images religieuses, elles m’aident à prier », confie-t-il. Si l’essentiel de son chiffre d’affaires dépend des cartes et des signets commandés à l’occasion des fêtes de la foi, il commence à se diversifier, notamment avec les calendriers de neuvaine.

Le premier est sorti en 2020, dédié à saint Joseph, plutôt à destination des pères de famille. Il s’est vendu à 600 exemplaires. A poser sur un meuble ou dans un coin prière, il aide à prier fidèlement pendant neuf jours. Derrière chaque fenêtre se cache un verset biblique en lien avec les méditations quotidiennes. L’occasion de confier au chef de la Sainte Famille sa famille, ses projets, ses soucis de santé ou de travail, dans la perspective de sa fête le 19 mars.

Calendriers de neuvaine à Carlo Acutis, Louis et Zélie Martin, et Marie-Madeleine. (Images Chrétiennes) Aleteia

Les années suivantes, d’autres calendriers de neuvaine, écrits par des auteurs différents, ont vu le jour : un à Marie-Madeleine, destiné davantage aux jeunes filles et aux mères de famille, un autre à Louis et Zélie Martin, pour les familles, et enfin un dernier à Carlo Acutis, dont une relique a été installée au lycée Notre-Dame de la Galaure. C’est donc en voisin que l’entrepreneur a voulu honorer le jeune bienheureux italien. « Créer un calendrier de neuvaine consacré à Carlo Acutis est aussi une manière d’introduire les jeunes à la prière de neuvaine. Une façon de permettre à des adolescents de porter dans leur prière des sujets qui les touchent particulièrement et pour lesquels Carlo Acutis peut être d’un grand secours. La dépendance, les addictions, le désir de se convertir… »

Vianney de Pompignan ne compte pas s’arrêter là et entend créer une collection. Deux calendriers de neuvaine sont déjà en préparation, l’un à l’Esprit Saint, disponible à Pâques, et l’autre à Charles de Foucauld. Et il ne manque pas d’idées pour la suite, évoquant déjà des neuvaines au Sacré-Cœur, à Marie du perpétuel secours, à Marie qui défait les nœuds, à Padre Pio…