Godsavetheking, trois sœurs pour un Roi

Une belle histoire familiale, portée par le talent et la foi de trois sœurs lilloises, dont le dynamisme et la créativité font de Godsavetheking une marque incontournable sur le marché des articles religieux.

D’un signet de baptême griffonné il y a dix ans au coin d’une table est née une petite entreprise avec une grande ambition : donner un souffle nouveau à l’univers graphique catholique en créant et commercialisant des articles religieux dans l’air du temps : objets de déco, images pieuses, bijoux agrémentés de symboles chrétiens… signés Godsavetheking. Une marque lilloise derrière laquelle se cachent trois sœurs : Émilie, 42 ans, Pauline, 40 ans et Charlotte, 36 ans. Une belle aventure familiale, portée par la foi de ses fondatrices, qui mettent leurs talents très complémentaires au service du Roi de l’univers.

Prémonition ou détermination ? Charlotte, la petite dernière, se rappelle d’une boutade récurrente de leur mère lorsqu’elles étaient petites : « Vous avez des talents tellement différents mais si complémentaires ! Vous devriez monter une entreprise toutes les trois, ça marcherait du feu de Dieu ! » C’est exactement ce qui est arrivé.

En 2013, Pauline, alors directrice artistique dans une agence de communication, organise le baptême de son fils Joseph. Elle cherche des signets modernes et épurés à offrir à ses invités mais ne trouve rien à son goût. Passionnée de graphisme, elle illustre elle-même ses images de baptême – ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle « l’artiste de la famille » ! – et le résultat est très réussi. Sa grande sœur Émilie, « l’aînée réaliste », qui commence à se lasser de son poste en marketing dans un groupe de presse, voit dans le manque d’articles religieux modernes et joyeux une formidable opportunité pour se lancer dans l’entreprenariat.

Pendant cinq ans, les deux sœurs cumulent leur métier respectif et la création de leur entreprise, en lançant le site internet et en dessinant dans leur salon, le soir, quand les enfants sont couchés. En 2018, la demande est là, elles quittent leur poste pour se consacrer entièrement à Godsavetheking.

Des talents incroyablement complémentaires

Mais sans Charlotte, l’équipe n’était pas au complet. La Providence fait bien les choses. En 2021, au hasard d’une mutation de son mari, la benjamine rejoint la banlieue lilloise et ses sœurs par la même occasion. Elle qui suivait de loin l’évolution de l’entreprise sororale apporte désormais sa pierre à l’édifice. « On se complète toutes les trois hyper bien ! », s’exclame Émilie. « Nous avons des personnalités et des talents différents et chacune a bien sa place dans l’entreprise ». Émilie gère le côté pratique : relations avec les clients et les fournisseurs, logistique et site internet, Pauline dessine, imagine, conçoit, et Charlotte, « la matheuse », après dix ans d’expérience en centrale d’achats, s’occupe des achats et de la comptabilité. « Nous avons des profils très différents », souligne Pauline, « mais nos compétences sont complémentaires. Chacune de nous, avec les talents qui lui sont propres, fait grandir Godsavetheking ».

Godsavetheking

Lorsqu’on leur demande, à chacune séparément, si cela n’est pas trop difficile de travailler en famille, toutes trois n’ont qu’une seule réponse : dialogue et respect de l’autre. « L’avantage est qu’on se connaît bien ! Donc nous faisons en sorte que cela se passe bien. Notre règle de base est que quand cela ne va pas, on se le dit », confie Émilie. « On travaille dans la même direction, on finit toujours par trouver des solutions », abonde Pauline. Quant à leurs parents, ils les soutiennent depuis le début de l’aventure entrepreneuriale et n’hésitent pas à leur donner quelques coups de main en cas de forte activité.

ESAT et made in France

La spécificité de Godsavetheking réside dans la création originale des articles. Les dessins, les graphismes sont de leur cru, puis les entrepreneuses cherchent et sélectionnent avec soin des petites entreprises, bien souvent locales, pour réaliser les objets. « On essaie d’innover, de surprendre, de faire des choses qui n’existaient pas avant, toujours dans le respect de la foi », explique Pauline. Ainsi, Godsavetheking a été la première marque à redesigner les boules à neige version catho. L’inspiration remonte à loin : alors qu’Émilie, en classe de seconde, était en pèlerinage à Lourdes, elle a ramené comme objet souvenir… une boule à neige ! Quelques années plus tard, les boules à neige Godsavetheking sont un des plus gros succès de la boutique. Elles sont fabriquées dans l’Est de la France, par une entreprise artisanale. « Faire faire à l’étranger ne nous intéresse pas. Ce qu’on recherche, c’est de faire vivre des personnes en France qui ont ce savoir-faire », souligne Émilie.

Godsavetheking

Les trois sœurs ont également à cœur d’inclure les personnes en situation de handicap dans l’aventure. Godsavetheking travaille avec un établissement et service d’aide par le travail (Ésat) proche de Lille. « Une quinzaine d’adultes handicapés nous aident pour des petites missions : assembler des crèches en magnets, coller des autocollants sur des bougies veilleuses… », explique la cofondatrice.

Une foi qui s’illustre et se partage

Depuis leur plus jeune âge, les trois sœurs ont été élevées dans la foi catholique. Une foi qui s’est progressivement affirmée au gré de leurs expériences personnelles. C’est cette foi en Dieu et ce désir de témoigner qui animent aujourd’hui profondément leur entreprise. Le nom Godsavetheking (littéralement « Dieu sauve le Roi ») est une allusion directe à Dieu, Roi de l’univers. Une foi qui a été éprouvée (mais pas abîmée), pour Émilie, par une longue période d’espérance d’enfant. « Au fur et à mesure des années, je me suis rendue compte qu’il faut toujours garder l’espérance car Dieu a un plan pour chacun de nous », confie celle qui est désormais mère d’une petite Marie.

Pour Pauline, dessiner pour Godsavetheking la nourrit énormément. « J’apprends plein de choses, en faisant des recherches, j’enrichis ma culture religieuse », confie-t-elle. « J’exprime ma foi par les images, pour moi, c’est bien plus facile que par les mots ! »

Godsavetheking

Une foi qui se partage au plus grand nombre, même avec ceux qui sont les plus éloignés de l’Église. « L’aspect déco, design, donnent un aspect moderne et joyeux aux objets. Les gens n’ont pas peur ou honte de les exposer. Ce sont des moyens d’évangéliser », confie Pauline. « Beaucoup de grands-parents viennent nous voir pour trouver un cadeau à l’occasion d’un sacrement d’un de leurs petits-enfants. Ils sont heureux de pouvoir offrir un cadeau qui ait du sens et qui plaise », abonde Émilie.

Quant à Charlotte, pouvoir témoigner de sa foi à travers son travail la comble. « Jamais je n’aurais imaginé pouvoir concilier vie professionnelle et vie spirituelle ! Cette cohérence est importante pour moi, c’est aussi une manière de témoigner de ma foi devant mes enfants », confie cette mère de quatre enfants.

Dans cette ambiance féminine et pétillante, les idées pour l’avenir ne manquent pas. « On fourmille d’idées, de projets ! On manque de temps ! », s’exclame Charlotte. Les trois sœurs, qui commercialisent leurs produits via leur site internet, leur showroom à Marcq-en-Barœul (Hauts-de-France) et un réseau de 85 distributeurs, ont à cœur de développer les marchés dans les écoles privées ainsi que les ventes pour des associations. Elles renouvellent aussi leur offre, en proposant par exemple des kakémonos aux paroisses.

En partenariat avec Godsavetheking.