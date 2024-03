80.000 hommes, un chapelet à la main, c’est possible !

Le sanctuaire marial Notre-Dame d’Aparecida, au Brésil, a accueilli les 3 et 4 mars une foule de 80.000 hommes pour le pèlerinage du “Rosaire des hommes”. Un événement hors norme et rempli de ferveur.





Les Brésiliens continuent de témoigner par milliers de leur dévotion exceptionnelle pour leur foi. Du 3 au 4 mars 2024, pas moins de 80.000 hommes se sont rassemblés dans l’un des plus importants sanctuaire marial du monde, Notre-Dame d’Aparecida dans la ville d’Aparecida do Norte, au sud de Sao Paulo au Brésil. Il s’agissait de la 16e édition du pèlerinage du « Rosaire des hommes », qui attire chaque année une foule croissante de participants, preuve de la vitalité et de la profondeur de leur amour pour la Vierge Marie. En raison du grand nombre de participants, la plupart d’entre eux ne pouvaient pénétrer dans la basilique qui ne peut pas accueillir plus de 30.000 personnes. Ce pèlerinage est soutenu par l’épiscopat brésilien et présidé par Mgr Gil Antônio Moreira

L’histoire de ce pèlerinage remonte à 1936 lorsque dans la ville d’Itabi (dans l’État de Sergipe), le père Peregrino a encouragé les hommes à prier ensemble le chapelet. Petit à petit, cette initiative locale est devenue nationale, rassemblant des milliers d’hommes venant de différentes régions du Brésil. Ce pèlerinage a pris une nouvelle dimension en avril 2023 lorsque le Parlement brésilien a institué la « Journée nationale du rosaire masculin », célébrée le 8 septembre, fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie.

