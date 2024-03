Le Parlement, réuni en Congrès à Versailles ce lundi 4 mars a voté à 780 voix pour et 72 voix contre l'inscription de l'article 34 de la Constitution qui garantit la liberté à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Tout au long de cette journée, des prières de catholiques, ardents défenseurs de la vie, se sont aussi élevées un peu partout en France.

L’issue était connue de tous, mais elle n’en demeure pas moins glaçante. Réunis en Congrès à Versailles ce lundi 4 mars, les parlementaires ont voté sans surprise l’inscription de la « liberté de recours à l’IVG » dans la Constitution, à 780 voix contre 72. L’IVG est donc officiellement érigé en liberté fondamentale, selon le nouvel article 34 de la Constitution de 1958 : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. »

Pour être définitivement adopté, le projet de loi constitutionnelle devait être voté aux trois cinquièmes des membres du Congrès. La majorité a été atteinte sans difficulté, comme prévu après les scrutins précédents dans chaque chambre. Pour rappel, l’Assemblée nationale avait adopté fin janvier le texte à 493 voix contre 30, suivie du Sénat, qui a voté le texte dans les mêmes termes à 267 voix contre 50 le 28 février.

Des appels au jeûne et à la prière

Peu de temps avant le vote, plusieurs voix s’étaient élevées contre une telle modification constitutionnelle. Ainsi de la Conférence des évêques de France (CEF), qui a invité les catholiques à jeûner et à prier. Cette dernière a tenu à rappeler que « de tous les pays européens, la France est le seul où le nombre d’avortements ne baisse pas et a même augmenté ces deux dernières années ». « Comme catholiques, nous aurons toujours à rester des serviteurs de la vie de tous et de chacun, de la conception à la mort », affirme encore la CEF. Plusieurs évêques se sont aussi exprimés à titre individuel comme Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges, pour qui « l’anesthésie collective des consciences ne permet plus de comprendre en quoi l’avortement est une atteinte à la vie et partant, un drame pour les mères ». À Versailles où s’est tenu le vote, une centaine de manifestants se sont rassemblés à l’initiative de la Marche pour la Vie.