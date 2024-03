Pourquoi Jésus a-t-il dû apprendre à prier ?

En embrassant pleinement son humanité, Jésus a appris à prier avec ses parents et grâce aux prières qu'il entendait à la synagogue et au Temple.





Si Jésus est pleinement divin, il est aussi pleinement humain, ce qui signifie qu’il a grandi et appris à devenir homme comme tous les autres enfants dès sa naissance. Il peut sembler étrange que le Créateur du monde ait dû apprendre à marcher, mais c’est exactement ce qui s’est passé il y a environ 2.000 ans. Et non seulement il a dû apprendre à marcher, mais aussi à prier.

Le Catéchisme de l’Église catholique souligne ce point dans son chapitre dédié à la prière [CEC 2599] :

Le Fils de Dieu devenu Fils de la Vierge a appris à prier selon son cœur d’homme. Il a appris les formules de prière de sa mère, qui conservait et méditait dans son cœur toutes les « grandes choses faites par le Tout-Puissant ». Il l’apprend dans les mots et les rythmes de la prière de son peuple, à la synagogue de Nazareth et au Temple.

Marie et Joseph ont dû enseigner à Jésus comment prier quand il était petit, en lui apprenant les mots à prononcer et la posture à adopter. Pourtant, sa prière est plus profonde que celle des autres hommes, parce qu’Il est en même temps Dieu (Lc 2,49) : « Sa prière jaillit d’une source autrement secrète, comme il le laisse pressentir à l’âge de douze ans : « Je Me dois aux affaires de mon Père » ». Ici commence à se révéler la nouveauté de la prière dans la plénitude des temps : la prière filiale, que le Père attendait de ses enfants, va enfin être vécue par le Fils unique Lui-même dans son Humanité, avec et pour les hommes.” [CEC 2599]

Jésus a marché sur cette terre pour montrer le chemin vers le Père et a appris à prier pour que chacun fasse l’effort de suivre son exemple. Dans l’apprentissage incessant et renouvelé de la prière, Jésus-Christ est à tout âge le meilleur maître et guide de l’homme.

