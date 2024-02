Pannonhalma en Hongrie, Montserrat en Espagne, Sainte-Catherine, en Égypte. Ces trois monastères portent devant Dieu la prière du monde depuis plus de 1.000 ans. À travers les siècles, ils ont inspiré des chrétiens par leur engagement en faveur d'une authentique vie spirituelle et intellectuelle.

Depuis les premiers siècles du christianisme, les monastères ont été de fidèles gardiens de la foi, du savoir et de la culture. Ces institutions tranquilles, souvent installées dans des paysages sereins, ont favorisé une tradition spirituelle et culturelle qui a enrichi le patrimoine mondial. Découvrez trois de ces monastères à l’histoire millénaire :

Hongrie

Abbaye bénédictine de Pannonhalma



Abbaye bénédictine de Pannonhalma (Hongrie). ZGPhotography I Shutterstock

Premier monastère bénédictin hongrois, l’abbaye de Pannonhalma a été fondée en 996. Elle porte fièrement le titre du plus ancien monastère bénédictin au monde en activité et de deuxième plus grande abbaye territoriale du monde, juste après celle du Monte Cassino, en Italie.

Perché au sommet d’une colline à l’ouest de la Hongrie, ce site classé au patrimoine mondial de l’Unesco n’est pas seulement une relique du passé, mais un centre actif de vie spirituelle et culturelle. La précieuse bibliothèque de l’abbaye contient plus de 40.000 manuscrits et livres rares. Tout au long de son illustre millénaire d’activité, l’abbaye de Pannonhalma a cultivé un héritage d’excellence intellectuelle, formant des érudits, des poètes et des artistes renommés qui ont façonné la culture hongroise, mais aussi la culture européenne dans son ensemble.

Espagne

Abbaye bénédictine de Montserrat



Abbaye bénédictine de Montserrat (Espagne) Shutterstock

L’abbaye de Montserrat, en Catalogne, est depuis longtemps un lieu éminent de spiritualité, attirant d’innombrables pèlerins au fil des siècles, dont le grand saint Ignace de Loyola. Fondée au Xe siècle au sommet d’une majestueuse falaise de 700 mètres près de Barcelone, l’abbaye s’impose comme le premier sanctuaire marial de Catalogne dès le Moyen Âge.

Au cœur de l’abbaye de Montserrat se trouve en effet la Vierge Noire, une statue miraculeuse, d’une beauté énigmatique. Le patrimoine artistique de l’abbaye est tout aussi impressionnant. Les moines de Montserrat entretiennent un remarquable musée qui rassemble des œuvres de grands maîtres européens de tous âges, comme Picasso, Caravaggio, Dalì et Miro.

Égypte

Monastère Sainte-Catherine



Monastère Sainte-Catherine (Égypte). © Berthold Werner / CC

Dans la péninsule du Sinaï, balayé par les vents, se trouve l’imposant monastère Sainte-Catherine. C’est le monastère le plus ancien encore habité au monde, car il a été fondé au VIe siècle par l’empereur Justinien Ier. Certains pensent que son maître-autel a été construit à l’endroit où Moïse a parlé au Buisson ardent. Ce monastère est dépositaire de trésors culturels inestimables, dont le Codex Sinaiticus, l’une des copies les plus anciennes et les plus complètes du Nouveau Testament.

Tout au long de son histoire, le monastère a servi de refuge à des théologiens et à des érudits, favorisant la transmission d’une tradition chrétienne et conservant l’héritage intellectuel de la région et des siècles passés. Certaines langues oubliées depuis longtemps ont été préservées dans sa bibliothèque, grâce au dévouement minutieux des moines bibliothécaires au fil des siècles.

Aux frontières de plusieurs continents et civilisations, ces trois monastères sont des témoignages grandioses de la puissance du monachisme. Aujourd’hui, alors qu’ils continuent de prospérer dans un monde en évolution rapide, ces monastères rappellent avec force la valeur de la vie spirituelle, de la tradition et de la culture.

