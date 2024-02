Atteint d'un cancer du rein depuis 2021, oscillant entre rémissions et rechutes, le séminariste brésilien Igor Pavan Tres partage son combat sur les réseaux sociaux auprès de ses 42.000 abonnés.

Igor Pavan Tres est un jeune séminariste du diocèse brésilien de Frederico Westphalen (sud du Brésil). Alors qu’il se prépare à devenir prêtre, le jeune homme de 25 ans est aussi obligé de lutter contre un cancer du rein depuis 2021. Un combat à la fois physique et spirituel, puisque le séminariste explique se préparer comme il le peut à la vie éternelle. Un combat qu’il partage quotidiennement ou presque avec ses quelque 42.000 abonnés sur son compte Instagram, notamment afin d’encourager ceux qui sont aussi touchés par de graves maladies et en souffrent dans leur chair.

« Je remercie Dieu pour ces 24 années de vie, pour chaque sourire, chaque larme, chaque défi surmonté, chaque leçon apprise. Au cours des deux dernières années, la bataille que j’ai affrontée a apporté non seulement des défis, mais aussi des signes clairs de la présence miséricordieuse du Seigneur, qui a été pour moi un grand Ami », avait ainsi partagé le jeune homme après avoir fêté ses 24 ans, le 30 novembre 2023.

La rechute

Tout en partageant ses propres luttes, Igor continue d’inspirer sa communauté, l’inondant d’un courage et d’une espérance qui forcent le respect. « Est-il possible de sourire, même quand tout semble aller de travers ? Je réponds oui. Et je ne fais pas référence à un sourire superficiel (…) que nous cherchons à forcer. Je fais référence au sourire authentique, celui qui apparaît lorsque nous nous abandonnons à Dieu », affirme-t-il ainsi. « Face à la souffrance, Dieu nous procure une joie qui transcende l’adversité, nous permettant de vraiment sourire. Et tout cela sans que nous le méritions. C’est le fruit de la Miséricorde. »

En juillet 2023, Igor avait finalement partagé sa joie d’être guéri. Mais à peine un an plus tard, le jeune homme subit une rechute. Celle-ci le conduit à entamer, le 20 février 2024, une chimiothérapie pour la quarantième fois. Loin d’être en proie au découragement ou à la révolte, le séminariste semble s’abandonner à la volonté divine et continue de solliciter le soutien et la prière de sa communauté. « Depuis 2022, cette routine est entrée dans ma vie, devenant une nouvelle normalité », explique-t-il. « J’ai appris à accepter mes limites et à demander humblement de l’aide, même pour les tâches les plus élémentaires, comme me lever ou me nourrir (…) J’ai appris que la grâce de Dieu se manifeste beaucoup plus dans la misère que dans le bonheur. Même quand la dernière bataille semblait s’approcher, je l’ai toujours senti près de moi », énumère le jeune homme. Dans sa douleur, une chose est sûre, Igor est loin d’être seul. L’avalanche de commentaires venus de ses abonnés témoigne de leur prière et de leur soutien irrémédiable face à l’épreuve : « Je prie pour toi, mon frère », Que Dieu te protège ! », « Je dis toujours un Je vous salue Marie lorsque je vois vos posts, que Notre-Dame vous bénisse ! », ou encore « Magnifique témoignage, merci de m’avoir rapproché de Dieu ». Les réseaux sociaux ont, eux aussi, leur part de lumière !