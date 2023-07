Atteinte d’un cancer elle se marie à l’hôpital : « La guérison commence par l’âme »

Atteinte d’un cancer du sein et hospitalisée à l’Institut national d’oncologie de Gliwice (Pologne), Dorota a décidé en juin de dire oui devant Dieu à son compagnon dans la salle commune avant une nouvelle opération. Un moment de grâce et d’humanité.

C’est un moment comme il est peu commun d’en vivre à l’hôpital qui a eu lieu en juin à l’Institut national d’oncologie de Gliwice, en Pologne. Dorota, l’une des patientes atteinte d’un cancer du sein, a dit « oui » devant Dieu à son compagnon Krzysztof dans la salle commune de l’hôpital. Alors qu’ils sont ensemble depuis 21 ans et ont un fils de 7 ans ils ont décidé de se marier religieusement après ce long chemin déjà parcouru ensemble. « Dieu est important dans leur vie et la guérison commence par l’âme », a partagé l’établissement sur les réseaux en racontant leur histoire. « Le cancer conduit souvent à prendre des décisions de vie importantes, à des changements, à une réévaluation, à la mise en œuvre de ce qui a été reporté pour plus tard. »

Passée par plusieurs centres d’oncologie, Dorota se trouvait en attente d’une opération avant le mariage. La cérémonie de mariage a eu lieu dans la salle commune de l’hôpital. La célébration a été suivie non seulement par des représentants de l’hôpital mais aussi par un petit groupe de famille et d’amis. Le sacrement de mariage a été administré par l’aumônier de l’établissement, le père Bogdan Nieć tandis que l’infirmière coordonnatrice, Anna Tkocz, s’est investie avec ardeur dans la décoration de la salle commune du centre.

« Puissent les émotions joyeuses et les sentiments chaleureux qui ont accompagné les jeunes mariés le jour de leur mariage demeurer profondément ancrés en eux tout au long de leur vie », ont adressés les employés de l’hôpital aux jeunes mariés. Les internautes se sont également empressés de féliciter les jeunes mariés, qui n’ont pas caché leurs émotions : « Toutes nos félicitations! Ayez une route paisible et commune » ; « Là où est Dieu, là se trouve l’amour véritable » ; « N’oubliez pas qu’après chaque tempête, le soleil revient toujours. »