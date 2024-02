Six frères du Sacré-Cœur ont été enlevés par des groupes armés le 23 février à Haïti alors qu’ils se rendaient dans une école. Un prêtre à lui aussi été kidnappé après avoir célébré la messe à Port-au-Prince.





Les rapts se poursuivent à Port-au-Prince à Haïti. Six frères du Sacré-Cœur ont été enlevés vendredi 23 février par des groupes armés alors qu’ils se rendaient dans l’école Jean XXII, l’unique école à être en activité dans un quartier à risque au centre de Port-au-Prince, la capitale. Un autre prêtre a lui aussi été kidnappé le même jour après avoir célébré sa messe dans la chapelle Notre-Dame-de-Fatima à Port-au-Prince, rapporteVatican News. Face à ces enlèvements à répétition, les religieux et religieuses locaux ont écrit qu’ils priaient « pour leur libération et pour que cesse ce fléau de l’insécurité ».

Quelques jours auparavant, dimanche 18 février, Mgr Dumas, évêque d’Anse-à-Veau et de Miragoâne, a été touché dans son lieu de résidence par une explosion criminelle. Il a subi deux interventions chirurgicales et devrait être transféré dans un hôpital à Miami aux États-Unis. Avant ce drame il avait déclaré lors d’un entretien à Aleteia que « l’Église, et plus particulièrement l’Église en Haïti, croit que le règne de la terreur, du chaos et de l’anarchie au nom de la foi n’aura pas le dernier mot. »

Une insécurité qui persiste

Ces enlèvements illustrent à nouveau le niveau extrême d’insécurité qu’affronte les religieux haïtiens au quotidien. La situation est même encore plus dramatique qu’au temps de la dictature des Duvaliers père et fils (1957-1986). Gangrenée par pas moins 300 gangs et réseaux criminels, Haïti et particulièrement sa capitale, ne cesse de sombrer dans la violence face à un gouvernement impuissant.

