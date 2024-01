Une base de données mondiale pour recenser les persécutions contre les chrétiens ?

Le Global Christian Relief, un groupe américain de défense de la liberté religieuse, a mis en ligne le 5 janvier une base de données qui a pour objectif de recenser tous les actes anti-chrétiens dans le monde.

L’objectif est ambitieux. Le Global Christian Relief, un groupe de défense de la liberté religieuse basé en Californie, a mis en ligne le 5 janvier 2024 une base de données dont l’objectif est de recenser partout dans le monde les persécutions dont sont victimes les chrétiens et cela en temps réel. À ce jour, la base de données répertorie déjà des milliers d’actes anti-chrétiens comme des meurtres, des arrestations, des enlèvements et des mariages forcés.

Concrètement, il est possible d’utiliser cette base de données de deux manières différentes : à titre informatif ou pour la renseigner. Dans le premier cas, il suffit de se rendre sur le site de l’organisation et y effectuer sa recherche comme sur n’importe quel moteur de recherche. Il est possible de sélectionner le pays, la date de l’événement, la religion concernée, etc. Chacun des faits rapporté par la base de données est rattaché à un lien redirigeant vers la source d’origine. Par exemple, entre le 1er janvier et 10 juillet 2023, le site indique que des chrétiens ont été arrêtés lors d’une messe clandestine en Corée du Nord.

Dans le second cas, chacun peut soumettre un fait qui s’est produit dans le monde à l’encontre des croyants en remplissant un formulaire en ligne. En parallèle, « une équipe de dix chercheurs examinent les sources publiques et créent de nouveaux enregistrements basés sur les incidents qu’ils identifient. Ces sources comprennent les médias, les rapports des groupes religieux, les rapports des ONG et les rapports des gouvernements nationaux », précise à Aleteia Dennis P. Petri, directeur de l’International Institute for Religious Freedom qui est à l’initiative de ce site avec le Global Christian Relief. D’après David Curry, le PDG, ce site internet est « la première et la seule base de données sur la liberté religieuse centrée sur des événements, ce qui signifie que les incidents sont examinés et ajoutés à l’ensemble de données au fur et à mesure qu’ils se produisent ».

Une vision ambiguë de la liberté religieuse ?

Si l’objectif est louable, certains qualificatifs et faits recensés apparaissent en décalage avec l’objectif annoncé. Au-delà des persécutions envers les chrétiens, la plate-forme regroupe ainsi diverses “violations” de la liberté religieuse et pour toutes les confessions. Concernant la France, par exemple, le site recense l’interdiction de porter l’abaya à l’école comme une atteinte à la liberté religieuse envers les musulmans. Elle relaie même quand une élève musulmane a été renvoyée chez elle pour ne pas avoir voulu retirer son habit religieux en septembre 2023. Dans la même lignée, la mort de Nahel est mentionnée alors même que cet événement n’a rien à voir avec un motif religieux. De plus, la justice ne s’est toujours pas prononcée concernant cette affaire. Parmi ces faits, c’est à chaque fois l’État français qui est pointé du doigt, que ce soit par l’intermédiaire des forces de l’ordre ou du gouvernement.

Cette initiative demeure malgré tout intéressante alors que depuis dix ans les chrétiens n’ont jamais été autant persécutés dans le monde. « Notre espoir est que cette remarquable ressource sera utilisée par quiconque défend et rend compte en faveur de l’Église persécutée », a ajouté David Curry. Le Global Christian Relief a fait savoir qu’il prévoyait de lancer d’ici le printemps un indice mondial de la liberté religieuse. Cet indicateur devra permettre de mesurer le niveau de la liberté religieuse dans chaque pays du monde en prenant en compte plusieurs facteurs et pas seulement celui de la violence.