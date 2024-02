Quand la statue de saint Pierre est habillée en Pape

Deux fois par an, la statue de saint Pierre au Vatican est recouverte d'habits papaux. Cela se passe le 29 juin, pour la fête des saints Pierre et Paul, et le 22 février, pour la fête de la Chaire de saint Pierre.





Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour que Aleteia reste gratuit et faire rayonner l’espérance qui est en vous,

Faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec réduction fiscale)

Comme le Seigneur l’a dit à Pierre : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église » (Mt 16,18). Le 22 février, pour la fête de la Chaire de Saint Pierre, l’Église fait mémoire de la mission que Jésus a confiée à l’apôtre de guider son peuple. Cette année encore, poursuivant une ancienne tradition, la célèbre sculpture en bronze de saint Pierre de la basilique vaticane sera revêtue des vêtements pontificaux solennels. Ces habits comprennent un manteau rouge et doré, une triple tiare, symbole de la souveraineté pontificale et représentant le pouvoir spirituel, temporel et moral du pape, et l’anneau du pêcheur, représentant saint Pierre jetant les filets depuis sa barque.

Selon la tradition, il s’agit de l’une des rares statues en bronze de la fin du Moyen Âge conservées à ce jour. Elle a été attribuée à l’architecte et sculpteur florentin Arnolfo di Cambio, qui l’aurait achevée à la fin du XIIIe siècle. Cependant, une autre théorie soutient que le pape saint Léon le Grand aurait commandé une statue de saint Pierre, qui aurait été réalisée en coulant le bronze d’une ancienne statue de Jupiter, pour remercier l’apôtre d’avoir sauvé Rome d’Attila le Hun.

Une prière populaire

Depuis environ l’an 1300, la statue accueille les pèlerins qui se rendent à la basilique Saint-Pierre de Rome. Elle représente le premier pape assis dans sa cathèdre, bénissant le peuple avec sa main droite et gardant les clés du Royaume de Dieu dans sa main gauche. Pendant plus de sept siècles, les visiteurs ont prié devant cette statue, l’embrassant et la touchant. Les pèlerins ne peuvent désormais prier devant elle qu’à distance pour éviter de reproduire un épisode similaire à celui du 12 mars 2003, lorsque la main gauche de la statue (celle qui tenait la clé) a mystérieusement disparu. Après cet événement, l’œuvre a été rapidement restaurée et est à nouveau exposée aux fidèles.

Découvrez aussi en images la basilique Saint-Pierre de Rome