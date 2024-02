La Nappe du Pardon, bien plus qu’une nappe

La Nappe du Pardon, qui commémore le Pardon de Canossa entre l'empereur du Saint-Empire Henri IV et le pape Grégoire VII en 1077, va être offerte au pape François ce jeudi 22 février 2024. Elle va revêtir l'autel de la basilique Saint-Pierre.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour que Aleteia reste gratuit et faire rayonner l’espérance qui est en vous,

Faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec réduction fiscale)

Ornée de travaux d’aiguille élaborés et de broderies délicates, la Nappe du Pardon est un objet unique créé par une école de broderie italienne. Actuellement exposée à la Pinacothèque du Vatican à Rome, cette merveilleuse création en lin va être offerte au pape François ce jeudi 22 février 2024, jour de la fête de la chaire de saint Pierre, et sera destinée à revêtir l’autel de la basilique Saint-Pierre.

La broderie représentée sur la Nappe rappelle le Pardon de Canossa, un moment crucial de l’histoire italienne. En janvier 1077, alors que Henri IV, empereur du Saint-Empire, était impliqué depuis longtemps dans une lutte de pouvoir avec le pape Grégoire VII et avait été excommunié, il décide de se rendre à Canossa, où il demande l’absolution au pape. L’empereur fit un véritable acte de contrition, s’agenouillant dans la neige, vêtu d’un sac, pendant trois jours et trois nuits. Cet acte mena à la révocation de son excommunication et à la réconciliation avec le pape, ce qui eut des conséquences considérables sur le plan politique, social et même géographique.

La Nappe du Pardon, avec ses magnifiques motifs et ses images symboliques, représente ce moment crucial de l’histoire. La broderie élaborée représente des scènes de pardon et de réconciliation entre l’empereur et le pape, en s’inspirant d’iconographies, de miniatures et de décorations présentes dans le poème de Donizone, un codex conservé à la Bibliothèque du Vatican, qui relate justement l’histoire du pardon accordé à Canossa il y a environ mille ans.

Outre sa valeur historique et artistique, la Nappe du Pardon est porteuse d’un message fort aujourd’hui. Elle rappelle le pouvoir souvent surprenant et transformateur du pardon et de la réconciliation, en invitant chacun à se repentir et à chercher le pardon comme un chemin vers l’unité et la guérison.