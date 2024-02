Un peu de la place Saint Pierre du Vatican sur la place de la Concorde à Paris

Les deux fontaines baroques du Vatican ont inspiré de nombreux architectes du monde entier, dont Jacques Ignace Hittorff, architecte des deux fontaines de la place de la Concorde.





En se promenant sur la place Saint-Pierre à Rome, il est difficile de détourner les yeux du dôme emblématique de la Basilique qui se dresse derrière l’obélisque égyptien. Cependant, la place la plus célèbre du monde ne serait pas la même sans les deux majestueuses fontaines baroques qui lui confèrent une harmonieuse symétrie.

Ces deux fontaines sont l’œuvre des maîtres baroques italien Carlo Maderno et Le Bernin, surnommé aussi le second Michel-Ange. Installées au XVIIe siècle, elles se dressent d’une part et d’autre de l’obélisque. La fontaine de droite a été commandée par le pape Paul V en 1612 à l’architecte Carlo Maderno, célèbre pour avoir réalisé certains dessins de la façade de la Basilique Saint-Pierre.

La fontaine sur le côté droit de la place a été commandée par le pape Paul V en 1612 et achevée en 1614 par Carlo Maderno. LucaOK | CC BY-SA 3.0

Carlo Maderno monte la nouvelle structure au-dessus d’une ancienne fontaine déjà existante. Il construit une base octogonale, puis il ajoute un socle ornemental à l’ancien bassin romain, avec quatre volutes en pierre. Au sommet, il ajoute un plus petit bassin recouvert d’écailles en pierre. Cette structure en « champignon » permet à l’eau de tomber autour de la fontaine et de se briser dans le bassin en-dessous.

La deuxième fontaine se dresse sur le côté gauche de la place Saint-Pierre et a été réalisée par le célèbre architecte baroque Gian Lorenzo Bernini, dit Le Bernin, l’artiste qui a également conçu le superbe baldaquin en bronze doré de la basilique Saint-Pierre.

La fontaine sur le côté gauche de la place a été commandée en 1667 par le pape Clément X et achevée 10 ans plus tard par Gian Lorenzo Bernini. Rsuessbr | CC BY-SA 3.0

Il imagine cette seconde fontaine en 1667 à la demande du pape Clément X. C’est une réplique exacte de la création de Maderno. Ainsi, la place la plus célèbre du monde était désormais dotée de fontaines « jumelles » encadrant l’obélisque et l’entrée de la Basilique Saint-Pierre de Rome.

Les fontaines de la place de la Concorde

Les deux fontaines baroques de la place Saint-Pierre à Rome ont inspiré de nombreux architectes à travers l’Europe, dont Jacques-Ignace Hittorff, l’architecte français d’origine allemande qui a créé les « Fontaines de la Concorde » à Paris. Réalisées à la demande du roi Louis Philippe sous la monarchie de Juillet, dans le cadre de travaux d’embellissement de la place, elles furent achevées en 1840.

Hittorff s’inspire pour cela des deux fontaines jumelles de la place Saint Pierre, qu’il avait pu admirer lors d’un voyage en Italie. Il les fait construire à l’entrée des Champs-Élysées, d’une part et d’autre de l’obélisque tout juste acheminé d’Égypte. Appelées Fontaine des Mers et Fontaine des Fleuves, elles sont ornées de statues en bronze avec des dorures rappelant le monde maritime et fluvial. Si elles sont plus fastueuses que leurs cousines italiennes, leurs vasques, leur forme en « champignon » et leur structure sur base octogonale rappellent sans conteste les fontaines baroques du Vatican qui leur ont servi d’inspiration.