Saint Thomas d’Aquin, patron des étudiants et docteur de l’Église, est une figure essentielle de la pensée chrétiennes. À l’occasion des trois années jubilaires de sa naissance (1225), sa mort (1274), et sa canonisation (1323), son crâne est offerte à la vénération des fidèles dans toute la France.

Conservé à l’abri des regards depuis des décennies, ce crâne est celui du célèbre saint Thomas d’Aquin, un des plus grands intellectuels du Moyen Âge et un des plus grands saints de l’Occident. Surnommé le “docteur angélique”, Thomas d’Aquin est le saint patron des étudiants. Depuis 2023 et jusqu’en 2025, pour les trois années jubilaires de sa naissance (1225), sa mort (1274), et sa canonisation (1323), cette singulière relique est offerte à la vénération des fidèles dans toute la France. Pour ce grand voyage, le chef de Thomas a été placé dans un reliquaire vitré, réalisé en or, en cristal de roche et en jaspe rouge. En la vénérant, on peut bénéficier d’une indulgence plénière.