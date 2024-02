Sœur Irène a fêté ses 100 ans début février entourée de sa communauté, les religieuses cisterciennes de l'abbaye Notre-Dame de Bonne-Espérance d’Echourgnac (Dordogne). Son souhait d'anniversaire ? "La vie éternelle !", affirme-t-elle sans détour.

100 ans de vie sur Terre, dont 60 consacrées au Christ : sœur Irène semble décidée à battre tous les records. Religieuse cistercienne à l’abbaye Notre Dame de Bonne-Espérance à Echourgnac, en Dordogne, elle a prononcé ses premiers vœux en 1964, et a fait profession solennelle quatre ans plus tard, en 1969. C’est entourée de toute sa communauté que la doyenne a fêté son anniversaire, le 3 février. Les sœurs lui ont même préparé une choucroute, son plat préféré lui rappelant sa région natale qu’est l’Alsace.

Jésus ? Il me donnera des explications quand j’arriverai là-haut.

Depuis plusieurs mois, sœur Irène loge dans un Ehpad tenu par les Filles de la Croix, ce qui n’empêche pas les sœurs de sa communauté de la visiter aussi souvent que possible. Lorsqu’elle était au monastère, elle s’occupait des poules, qu’elle aimait particulièrement nourrir. « Je les aimais bien mes cocottes, elles étaient entre de bonnes mains », confie-t-elle dans un article publié par le blog de sa communauté. Elle n’oublie pas la naissance de sa vocation. « J’ai toujours su que c’était ça. Petit à petit, ça s’est incrusté dans ma vie », confie-t-elle. Celui qui s’est « incrusté », c’est Jésus, et lorsqu’elle en parle, sœur Irène semble toujours aussi sûre de sa vocation. « Il n’y a pas d’explication. C’est le Fils de Dieu, c’est Jésus. Il me donnera des explications quand j’arriverai là-haut. »

Avant de s’établir dans son monastère, sœur Irène a écumé la France… En mobylette. « Mes vacances ça se passait en promenade, à mobylette, pour faire le tour de France des belles choses à voir », se souvient-elle. Une époque dont elle garde un souvenir inoubliable, bien qu’elle ne puisse plus s’adonner à ce petit plaisir. Son souhait d’anniversaire ? « La vie éternelle ! Quand Jésus voudra ! »