Les chanoinesses de la Mère de Dieu d'Azille (Aude) font face à un véritable "boom" des vocations ! À tel point que les nouvelles arrivantes n'ont plus de place pour être convenablement logées. Qu'à cela ne tienne, pour demander de l'aide dans la rénovation de leur monastère, les religieuses n'ont pas hésité à donner de la voix.

« On a bien fait vœu d’pauvreté, mais faudrait pas exagérer… » : c’est avec beaucoup d’humour et en chanson que les sœurs du monastère d’Azille (Aude) ont lancé leur campagne de dons pour permettre à leurs jeunes novices d’être dignement accueillies dans leur communauté. Dans un clip digne d’une véritable comédie musicale, publié le 6 novembre sur Youtube, les religieuses toutes de blanc vêtues n’hésitent pas à faire part de leurs difficultés pour loger correctement les nouvelles arrivantes : celles-ci sont obligées de dormir… dans le grenier ! « Des nouvelles sœurs c’est une vraie grâce, le problème c’est qu’il n’y a plus de place », se désolent les sœurs aux fenêtres de leur monastère ensoleillé.

60.000 euros manquants

Pour rénover le corps de bâtiment en question, la communauté doit rassembler 250.000 euros. Bien qu’elle dispose de 80% des fonds, 60.000 euros manquent pour permettre aux jeunes novices et postulantes de bénéficier d’une vraie chambre et dire enfin adieu aux murs décrépis des combles du monastère.

Le monastère des sœurs d’Azille se compose de 21 religieuses ayant choisi de vivre sous la règle de saint Augustin. À la fois contemplatives et actives, elles mettent l’accent sur la formation intégrale de la personne, en se mettant à disposition des jeunes, des familles et de l’Église. Parmi elles, trois postulantes, deux novices et deux professes temporaires. Sans compter les nouvelles recrues à venir pour 2024. Crise des vocations vous avez dit ? Pas à Azille !