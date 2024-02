C'est officiel : la saison 4 de la série The Chosen arrive en France à Pâques. Les huit épisodes seront diffusés sur la chaîne C8 entre le 30 mars et le 1er avril 2024.

Elle était plus qu’attendue : la date de diffusion de la saison 4 de The Chosen en France est enfin connue ! Et c’est une date on ne peut plus à propos qui a été choisie, puisqu’il s’agit du weekend de Pâques. Les huit épisodes de la nouvelle saison pourront donc être visionnés sur la chaîne C8 entre le 30 mars et le 1er avril, et seront ensuite disponibles sur la plateforme SAJE +. L’avant-première aura lieu le 24 mars, à Paris.

Cette quatrième saison revient plus en profondeur sur la vie publique du Christ et l’ensemble des événements précurseurs de sa mort, avec ses miracles (la bande annonce donne un aperçu de la résurrection de Lazare) mais aussi les persécutions rencontrées par les disciples du Christ sous domination romaine, comme l’exécution de saint Jean-Baptiste. Elle s’annonce donc plus sombre et plus douloureuse que les précédentes. L’acteur de Jésus, Jonathan Roumie, a ainsi révélé le 23 janvier au journal américain Christian Post que cette saison est « de loin la saison la plus intense, la plus mature et la plus stimulante ».

Un franc succès au box office américain

Dès sa sortie aux États-Unis, la saison 4 s’est imposée comme le deuxième plus gros succès au box-office américain, alors que les trois premiers épisodes étaient diffusés dans près de 2.300 salles de cinéma. Elle enregistre 12 millions de dollars depuis le début de sa diffusion, le 2 février 2024. Réalisée par Dallas Jenkins, grâce au financement participatif – dix millions de dollars par saison –, la série The Chosen comptera au total sept saisons retraçant ainsi la totalité de la vie de Jésus avec l’idée de donner une vision réaliste de ce qu’ont pu être les scènes de l’Évangile.