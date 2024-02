Ils étaient 123 millions de téléspectateurs américains, les yeux rivés sur leur écran pour la finale du Super Bowl, dimanche 11 février. Et c'est au milieu des festivités du football que Jonathan Roumie et Mark Wahlberg se sont invités pour parler du carême et de Dieu !

Si les fans de football américain n’étaient pas au courant que le carême débute ce mercredi, Jonathan Roumie et Mark Wahlberg ont certainement corrigé le tir. Dimanche 11 février, les Américains étaient rassemblés devant le Super Bowl, finale du championnat de football américain organisé par la National Football League. Elle opposait les équipes San Francisco 49ers et Kansas City Chiefs, et a rassemblé des milliers de spectateurs, atteignant même un record de … 123,4 millions de téléspectateurs. Il s’agit ni plus ni moins que du plus grand nombre de personnes ayant regardé la même émission dans l’histoire de la télévision !

Le carême présenté à 123 millions de personnes

Un véritable coup de poker pour l’application de prière et de méditation catholique « Hallow », présentée au cours d’une publicité avant la reprise du match. D’une durée de 30 secondes, elle présentait le programme préparé pour le carême, composé de jeûne et de prière. Elle débute par Mark Wahlberg plongeant la main dans l’eau bénite avant de se signer en entrant dans l’église de Saint-Joseph Epoux de la Vierge Marie à Las Vegas. « Mon Dieu, nous profitons de ce moment juste pour te remercier. Nous te remercions pour ce temps de rassemblement en famille, en amis et en pays », dit-il face à la caméra, qui montre ensuite un bénédicité en famille avant un repas ou encore des soldats américains en prière. On aperçoit après Jonathan Roumie se faire apposer les cendres sur le front. « Aide-nous, Seigneur, surtout en ce Carême, à continuer à nous rapprocher de Toi. Amen », conclut Mark Wahlberg avant d’inviter ses compatriotes à rejoindre l’application. Sur Youtube, la vidéo cumule déjà près de 160.000 vues en à peine un jour ! Particulièrement bien reçue par les internautes, la publicité récolte également de nombreux avis enjoués et enthousiasmés, remerciant les acteurs américains pour leur engagement et leur dévotion.

Jonathan Roumie et Mark Wahlberg sont particulièrement connus pour leur foi catholique, qu’ils ne cachent pas, et leurs efforts d’évangélisation. L’un incarne le Christ à l’écran dans la série à succès The Chosen, l’autre a joué dans différents films, comme « Father Stu« , après un passage chaotique par la pornographie, publiquement regretté par l’acteur.