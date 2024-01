Le nouveau roi du Danemark Frederik X, monté sur le trône le 14 janvier 2024, s'est récemment confié dans un livre sur la place de la foi et de la prière dans sa vie de famille.

Kongeord, « La parole d’un roi » en français : tel est le titre des mémoires récemment publiées par le nouveau souverain du Danemark, Frederik X, alors qu’il vient de monter sur le trône après l’abdication de sa mère Marghrete II. Âgé de 55 ans, l’ancien fêtard récalcitrant aux protocoles royaux jette un regard assagi sur ses années passées, et donne sa vision de l’avenir à la tête d’une monarchie constitutionnelle et d’une famille royale au passé multiséculaire.

Dans cette autobiographie qui connaît un succès fulgurant au Danemark, Frederik X revient aussi sur la place du christianisme luthérien dans son pays, ainsi que sur sa relation avec Dieu. Il y définit la foi comme un lien qui lie non seulement l’homme à Dieu, mais aussi aux autres et à une histoire commune, et confie son attachement aux offices religieux auxquels il aime assister, dans un pays pourtant peu pratiquant.

Bien que 72% des Danois soient enregistrés comme membres de l’Église nationale et moins de 1% catholiques, seulement 25% environ déclarent croire que Jésus est le Fils de Dieu et environ 1/5e considère que la religion joue un rôle important dans leur vie. Il semble donc que le nouveau roi fasse partie de cette dernière catégorie. Dans un passage étonnamment personnel, il confie prier tous les jours avec sa femme, la reine Mary, et leurs jumeaux âgés de 13 ans. Ils récitent toujours le Notre Père avant de se coucher. « Pour ma femme et moi – et pour beaucoup d’autres parents danois, je pense – la prière du soir est une expression petite mais vivante de notre foi, dont nous ne voulons pas nous passer. »

Le Notre-Père, prière du chrétien par excellence

Le Notre-Père est considéré comme la plus grande des prières chrétiennes, en ce qu’elle a été enseignée par le Christ lui-même à ses disciples pour leur apprendre à prier. Les Pères de l’Église l’ont décrit comme le résumé de tout l’Évangile et saint Thomas d’Aquin l’a appelé « la plus parfaite des prières ». En 2016, le pape François a lui aussi déclaré qu’il priait toujours le Notre Père cinq fois avant de se coucher. « Le soir, avant de me coucher, je dis cette courte prière : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ! » Et je prie cinq « Notre-Père », un pour chacune des blessures de Jésus, parce que Jésus nous purifie avec ses blessures.

