Connaissez-vous la prière du rouge à lèvres ?

Voici l'astuce imparable pour lutter contre la tentation des commérages. Quand le rouge à lèvres devient l'allié indispensable pour "établir une garde à sa bouche" comme chante le psalmiste.

« Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma bouche », implore le psalmiste dans le psaume 140. Puisque le Christ invite ses disciples à veiller et à se tenir prêts en toutes circonstances, il n’est pas de prière vaine : d’ailleurs, si sainte Thérèse d’Avila aimait dire que « le Seigneur marche au milieu des pots et des casseroles », Il se fraie aussi sûrement un chemin entre la douche et le miroir, dans la salle de bain. Rien n’est vain qui plaît à Dieu : Claire de Féligonde, du podcast Maman prie, propose un outil très simple, le rouge à lèvres, pour se rappeler chaque jour de veiller dans l’attente en se gardant de toute parole mauvaise.

Son astuce : le rouge à lèvres. Puisque l’homme est incarné et a besoin de signes concrets, elle propose de déposer chaque matin sur sa bouche du rouge à lèvres, du gloss, du baume, ou juste de l’eau, et de reproduire ce geste à chaque fois que revient la tentation de répéter une parole mauvaise. Le geste, ainsi, constitue un rempart contre toute insulte, grossièreté, commérage ou mensonge. Il invite à remettre au Seigneur toute phrase qui sortira de la bouche de celui qui utilise cette prière simple et concrète pour se rappeler, avec les disciples, que « ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l’homme impur ; mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l’homme impur » (Mt 15, 11).

