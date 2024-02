Selon le récit du pape Grégoire le Grand, saint Benoît de Nursie a vu sa sœur, sainte Scholastique, franchir les portes du Ciel.





Saint Benoît et sainte Scholastique de Nursie étaient jumeaux vivant au VIe siècle, et ont tous deux été les fondateurs d’ordres religieux. Saint Benoît a fondé l’ordre des bénédictins au Mont Cassin et sainte Scholastique la branche féminine de l’ordre bénédictin à seulement quelques kilomètres.

On sait relativement peu de choses sur sainte Scholastique, mais selon diverses légendes, saint Benoît aurait vu l’âme de sa sœur monter au Ciel. Cela se serait produit quelques jours après leur dernière rencontre où ils avaient échangé sur divers sujets spirituels. Les événements sont rapportés dans les Dialogues de saint Grégoire le Grand, dans lesquels le pape raconte la vie de saint Benoît :

Or, comme le lendemain, la vénérable femme retournait à sa propre cellule, l’homme de Dieu revint au monastère. Et voici que, trois jours après, étant en cellule, levant les yeux au ciel, il vit l’âme de sa sœur, sortie de son corps, pénétrer sous la forme d’une colombe dans les secrets du ciel. Et lui, se réjouissant pour elle d’une si grande gloire, rendit grâce au Dieu Tout-puissant avec hymnes et louanges et il fit part de sa mort aux frères.

Puis il les dépêcha pour faire venir son corps au monastère et le placer dans la sépulture qu’il s’était préparée pour lui-même. De la sorte, il arriva que ceux dont l’esprit avait toujours été uni en Dieu sur la terre, ne furent pas séparés corporellement même dans la tombe.

Après sa mort, Scholastique fut considérée par beaucoup comme une sainte et son ordre religieux des bénédictines continue aujourd’hui à prospérer dans le monde entier.

