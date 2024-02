Vous trouvez que le carême commence tôt cette année ?

Cette année, le mercredi des Cendres tombe le 14 février. Mais figurez-vous que le carême peut parfois commencer encore bien plus tôt dans le calendrier.

Si Noël est célébré chaque année à la même date, le mercredi des Cendres, qui marque le début du carême, ainsi que Pâques, sont des fêtes mobiles du calendrier liturgique de l’Église catholique.

Comme établi par le Concile de Nicée en 325, Pâques doit tomber le premier dimanche suivant la première pleine lune après l’équinoxe de printemps. À partir de cette date, le mercredi des cendres est établi quarante-six jours avant. Le carême ne dure donc pas quarante jours ?

La première date à laquelle peut tomber le mercredi des Cendres

Si à l’origine de la chrétienté, le carême ne comptait que quarante heures, sa durée a évolué au cours de l’histoire : il a ensuite duré quelques jours, puis plus tardivement trente-six jours pour représenter un dixième de l’année civile, et maintenant il dure quarante-six jours. En effet, en soustrayant les six dimanches de carême où l’on célèbre la résurrection du Christ, et qui ne sont donc pas considérés comme faisant partie des jours de pénitence, on obtient quarante, pour rappeler les quarante jours de jeûne de Jésus au désert.

Si on considère le début du printemps, la première date à laquelle peut tomber le jour de Pâques est le 22 mars et le mercredi des Cendres le 4 février.