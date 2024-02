Carême : huit parcours, huit objectifs (au choix !)

"Durant le Carême, agir c’est aussi s’arrêter. S’arrêter en prière, pour accueillir la Parole de Dieu", a souligné le pape François dans son message de Carême. Voici huit parcours qui vous permettront de vous "arrêter" pour vivre un temps de conversion.

A partir du mercredi 14 février, les chrétiens entrent dans le temps du Carême. 40 jours avant Pâques qui font écho aux 40 jours passés par Jésus dans le désert. Une période pendant laquelle les fidèles sont invités à se rapprocher davantage du Christ, en s’exerçant particulièrement au partage, à la prière et au jeûne.

Cette année, pendant le Carême, le Pape invite tout particulièrement à s’arrêter, pour vivre « un temps de conversion, un temps de liberté » : « Il est temps d’agir, et durant le Carême, agir c’est aussi s’arrêter. S’arrêter en prière, pour accueillir la Parole de Dieu, et s’arrêter comme le Samaritain, en présence du frère blessé », écrit -il dans son message de Carême 2024. Comme il n’est pas évident de « s’arrêter » tout seul, Aleteia a sélectionné huit parcours de Carême pour vous accompagner jusqu’à Pâques. Huit parcours, huit objectifs différents.

Rechercher la vraie joie



Un beau défi proposé les Dominicains de Carême dans la ville, qui fait écho à la promesse de Jésus faite à ses disciples peu avant sa Passion : « Votre peine se changera en joie » (Jn 16, 20). Si cette promesse s’accomplira pleinement à Pâques, la vraie joie se cultive dès aujourd’hui. Non pas celle qui provient de l’accumulation de richesses et de gloires humaines, mais de Dieu. A travers les méditations du parcours, découvrez les multiples expressions de la joie. Une méditation quotidienne, du 12 février au 31 mars 2024, et une vidéo tous les samedis. Cette retraite rassemble chaque année près de 150.000 personnes dans plus de 45 pays.

Méditer « L’Imitation de Jésus-Christ »



Cette année, Meditatio, application de méditation chrétienne, propose un parcours centré sur l’œuvre L’Imitation de Jésus-Christ. Une invitation à sortir de sa tiédeur et de son confort pour nourrir sa vie spirituelle en se conformant à la vie du Christ, comme y engagent les premières lignes du livre : « Que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ ». Chaque jour, à compter du mercredi 14 février, une session audio de 10 ou 15 minutes au cours de laquelle sont proposés des temps de méditation sur un extrait de L’Imitation de Jésus-Christ puis sur un passage de la Bible qui lui fait écho.

Accueillir la paix de Dieu



L’appli « Prier aujourd’hui », animée par la Communauté de l’Emmanuel, propose, chaque jour du Carême, un podcast pour accueillir la paix de Dieu en nous et autour de nous. L’objectif ? Devenir des artisans de paix dans ce monde qui en a tant besoin ! Chaque semaine, une facette de la paix est abordée : la paix avec soi, dans les familles, la société, le monde, entre frères et avec Dieu !

Comprendre la Bible



Pourquoi la Bible mérite d’être notre livre de chevet ? Comment elle peut transformer nos vies ? Le jardin d’Éden est-il un mythe ? Le parcours CARÊME 40, proposé par les frères de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, est non seulement une opportunité pour approfondir ses connaissances bibliques, mais aussi une invitation à une conversion profonde. Chaque jour, directement dans votre boîte mail, une vidéo de 10 minutes avec un enseignement clair, précis et catholique sur la Bible, un texte de méditation d’un saint et un défi pratique pour une vie spirituelle plus fervente. Depuis quatre ans, la retraite rassemble plus de 70.000 participants.

Se libérer de nos chaînes



L’application jésuite « Prie en Chemin » propose quant à elle de se mettre au défi de la liberté. Pendant six semaines, nous sommes invités à parcourir notre vie quotidienne pour y voir plus clair dans nos habitudes, et sentir les chaînes dont il serait bon de se libérer ou les poids à se délester. Chaque semaine, un nouvel axe de liberté : un topo introductif proposant des manières concrètes de questionner nos manières de vivre, une relecture audio le samedi et, comme tout au long de l’année, une méditation quotidienne.

Cultiver sa féminité



Marie Bancel, celle qui se cache derrière le compte Instagram « Admire et fais tiennes« , propose un Carême pour les femmes axé sur trois piliers : cultiver sa féminité en faisant mûrir en soi les fruits de l’Esprit Saint : douceur, patience, joie, paix, confiance, bienveillance, bonté, tempérance et amour, choisir une vraie ascèse, et savourer la Parole de Dieu au quotidien. Attention, ce parcours débute une semaine avant le début du Carême, le 7 février, afin d’arriver « prêtes », efforts choisis et décisions prises, le Mercredi des Cendres. Concrètement, le parcours est imprimé sur un livret de 132 pages. (Version PDF : 8 euros / Version livret imprimé : 24 euros).

vivre un « vrai » carême



Le frère Paul-Hadrien, le dominicain youtubeur dont la chaîne a dépassé les 300.000 abonnés, promet cette année un « vrai » Carême, pour se muscler spirituellement. Un parcours accessible à tous, avec des formations en ligne et en live, des défis, et des vidéos dont il a le secret pour évangéliser sur Internet. Inscription sur le site L’amour vaincra.

Reconquérir sa liberté intérieure



Enfin, l’appli YouPray prend au mot le pape François lorsqu’il dit que « le Carême est le chemin de l’esclavage vers la liberté, de la souffrance vers la joie, de la mort vers la vie » et propose un parcours pour passer de l’esclavage à la liberté en 40 jours. Tous les jours, une routine de prière, avec la prière du matin, l’Évangile du jour lu et commenté, et la prière du soir, et des contenus spécifiques le lundi (vaincre ses addictions), le mercredi (une histoire pour les enfants), le vendredi (méditer le chemin de croix) et le samedi (découverte de sa vie intérieure).