Le père Simon Teller, frère dominicain aux États-Unis, est un vrai professionnel de l'encens. Preuve à l'appui avec une vidéo publiée le 7 février sur Instagram, où le prêtre montre comment brûler ce précieux parfum dans les règles de l'art.

Dans la liturgie catholique, il est le symbole de la prière qui monte vers Dieu, et une marque d’honneur envers les choses saintes. C’est la raison pour laquelle il embaume de son parfum l’Eucharistie, mais aussi l’évangile ou le prêtre, ainsi que les fidèles : il s’agit bien-sûr de l’encens. Le père Simon Teller, prêtre dominicain dans l’État de Rhode Island aux États-Unis, a partagé sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle il montre comment il faut s’y prendre pour faire brûler ce parfum dans les règles de l’art.

Inviter à la prière

L’encens est utilisé depuis des millénaires. On le retrouve mentionné dans les écritures comme un des cadeaux offert par les mages à l’enfant Jésus : il est le signe d’une profonde révérence. Au cours de la messe, on l’utilise pour sanctifier, pour bénir, pour vénérer. Sa fumée symbolise le mystère de Dieu Lui-même. Alors qu’elle s’élève lentement, elle évoque, de même que son odeur, la douceur de la présence de Dieu, et rappelle que la messe est un pont entre terre et ciel avec pour finalité cette présence réelle du Seigneur. De plus, ce délicieux parfum aurait des vertus médicinales ! Une raison supplémentaire d’en mettre un peu dans son coin prière…