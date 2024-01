Divorcés non remariés : un pèlerinage inédit à Lourdes

Le premier Pèlerinage de l’Alliance dédié aux personnes mariées vivant seules suite à une séparation ou un divorce doit se tenir à Lourdes au printemps. Un rassemblement inédit pour approfondir le mystère du sacrement de mariage et accompagner ceux qui font le choix d’y rester fidèles malgré une séparation.

Au sein de l’Église, il y a finalement peu d’initiatives qui soutiennent ou accompagnent les personnes divorcées non remariées, alors que le nombre de divorces ne cesse d’augmenter. « Rares sont les paroisses qui leur accordent une attention pastorale », regrette le dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie dans son document Itinéraires catéchuménaux pour la vie conjugale (2022). Ils sont pourtant nombreux à vivre l’épreuve du divorce ou de la séparation, et à faire le choix de demeurer fidèles au sacrement de mariage. « Les personnes divorcées mais non remariées, qui sont souvent des témoins de la fidélité conjugale, doivent être encouragées à trouver dans l’Eucharistie la nourriture qui les soutient dans leur état. La communauté locale et les Pasteurs doivent accompagner ces personnes avec sollicitude, surtout lorsqu’elles ont des enfants », insiste le pape François dans Amoris Laetitia.

En France, la Communion Notre-Dame de l’Alliance accueille ainsi des personnes séparées ou divorcées, désirant continuer à vivre dans la fidélité à leur sacrement de mariage. La Communauté de l’Emmanuel propose le parcours Lumière dans ma vie, un chemin d’espérance après une séparation ou un veuvage. Le parcours Revivre est quant à lui destiné à toute personne, croyantes ou non, vivant ou ayant vécu une séparation ou un divorce. Mais aucun pèlerinage ne leur était encore spécifiquement dédié.

Une première édition inédite

Le Pèlerinage de l’Alliance est donc une première, et se déroulera du samedi 6 au lundi 8 avril 2024 à Lourdes. « Il est ouvert aux personnes mariées vivant seules suite à une séparation ou un divorce et a pour ambition d’être pérennisé, de devenir un pèlerinage annuel, à Lourdes, autour de la fête de l’Annonciation », précise Emmanuel Houssin, directeur du Pèlerinage de l’Alliance, membre de la Communion Notre-Dame de l’Alliance et lui-même divorcé depuis une douzaine d’années. « Au vu du nombre de divorces dans la société et parmi les catholiques, il y a un réel besoin, chez certains, de redécouvrir le sens du sacrement de mariage, d’y demeurer fidèles malgré une séparation ou un divorce, et d’être soutenus, accompagnés dans cette démarche », souligne-t-il.

Une idée qui a germé lors du pèlerinage à Lourdes de la Communion Notre-Dame de l’Alliance, en mars 2023, à l’occasion des 40 ans du mouvement. Dom Anne-Guillaume Vernaeckt, prêtre de la Communauté Saint Martin et chapelain du sanctuaire de Lourdes depuis 2016, confie à Aleteia avoir été à ce moment-là émerveillé par la fidélité à la parole donnée et au sacrement de mariage, vécue par les personnes présentes. « Une forme de célibat contraint mais héroïque, complètement à contre-courant de la société ». Il les a donc invitées à revenir à Lourdes… Ce que les membres de la Communion Notre-Dame de l’Alliance s’apprêtent à faire mais beaucoup plus nombreux cette fois puisque le pèlerinage est désormais ouvert à tous et porté par quatre autres associations : les Équipes Notre-Dame, Retrouvaille, l’Accueil Louis et Zélie Martin et Amour et Vérité.

Entre 100 et 200 personnes

Pour ce premier rassemblement, 100 à 200 personnes sont attendues à Lourdes début avril. Elles seront invitées à méditer ce verset du psaume 104 : « Le Seigneur se souvient toujours de son Alliance » (Ps 104,8) et à voir dans l’indissolubilité du sacrement de mariage non pas un fardeau mais un don de Dieu à travers lequel il nous rejoint, si nous le désirons. « La vocation de ce pèlerinage est d’amener les personnes à découvrir la réalité du sacrement de mariage, qui demeure présent, réel et efficace malgré la séparation, et de les inviter à discerner le chemin qui les rendra heureuses », détaille Emmanuel Houssin. « Le pape François l’a souligné, l’indissolubilité du mariage n’est pas un fardeau mais une source de joie, car elle est le lieu où le Seigneur nous rejoint. Le projet de mariage n’a pas pu être mené à terme mais le Seigneur est là et donne de la joie. Une réalité qui nous ouvre à la vie dans le Christ. C’est de cela dont nous voulons témoigner ». Une solitude « habitée » par la présence constante du Christ Époux.

De nombreux enseignements seront donnés, notamment par Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, Dom Anne-Guillaume Vernaeckt, chapelain du sanctuaire de Lourdes, le docteur René Ecochard, épidémiologiste, et Marie-Gabrielle et Emmanuel Ménager, fondateurs des « Forums Wahou » et responsables de la pastorale familiale de Vendée.

Une date qui ne tient pas du tout au hasard

Le choix de la date n’est pas fortuit. Dom Anne-Guillaume Vernaeckt a proposé que le rassemblement ait lieu autour de la Solennité de l’Annonciation (reportée au lundi 8 avril en 2024, le 25 mars tombant pendant la Semaine sainte), le « Oui » de Marie faisant écho au « Oui » du consentement des époux lors du sacrement de mariage. « La Vierge Marie est la Fidèle par excellence », souligne le chapelain. « Le jour de l’Annonciation, elle donne sa parole, et y reste fidèle toute sa vie. Les pèlerins peuvent trouver en Marie une aide formidable pour nourrir et fortifier leur fidélité. Marie est « Mère de l’Église », ce qui signifie que l’acte de foi de Marie fonde n’importe quel autre acte de foi, et donc n’importe quel autre acte de fidélité. »