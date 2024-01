La valise de Mary Poppins ? Non, un autel portatif !

Sur leur compte Instagram, les frères dominicains de la province d'Irlande ont partagé vendredi 5 janvier une vidéo intrigante. Que peut bien cacher cette grande boîte en bois et quels trésors renferme-t-elle ?

Vous avez sûrement déjà vu passer sur les réseaux sociaux cette tendance qui consiste, chez les influenceurs, à dévoiler devant leurs abonnés le contenu d’un paquet ou d’un colis. C’est ce que les anglosaxons appellent un « unboxing« , en français « déballage ». Les dominicains de la Province d’Irlande ont tout l’air d’être experts en la matière, comme ils l’ont révélé vendredi 5 janvier sur leur compte Instagram. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur unboxing est particulièrement impressionnant : la grande boîte en bois qu’ouvre le frère dominicain pourrait bien être comparée à la valise de Mary Poppins tant elle peut contenir de choses. Il s’agit en effet d’un autel portatif, et ses divers compartiments renferment tout le nécessaire pour célébrer la messe : paterne, ciboire, relique… et même une chasuble. Il est même possible de fixer les bougies aux deux extrémités de la boite : tout est prévu !