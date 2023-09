Voilà comment on entre chez les dominicains

Ils étaient quatre jeunes novices à faire leur profession simple au sein de la congrégation des dominicains de Strasbourg le 9 septembre. Dans une vidéo partagée sur Instagram, on découvre le visage des frères Gabriel, Siméon, Pierre-Maël et Milad, qui achèvent ainsi leur noviciat et font vœu d'obéissance.

La joie se lit sur leurs visages et semble transpercer l’écran : dans une vidéo publiée le 10 septembre par le compte Instagram « studentat.dominicains« , on assiste aux précieux et émouvants débuts de la vie d’un jeune moine. Fini le noviciat ! Les frères Pierre-Maël, Milad, Siméon et Gabrielus ont fait leur profession simple au sein du couvent de l’Ordre Prêcheur des Dominicains de Strasbourg, samedi 9 septembre. Un moment riche et émouvant dont on suit presque toutes les étapes, de la cérémonie aux temps d’échange et de partage avec toute la communauté et les familles des jeunes moines.