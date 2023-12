Le « Te Deum », une tradition antique pour rendre grâce à Dieu

Avant d’entamer une nouvelle année civile, la liturgie romaine célèbre le 31 décembre à la basilique Saint-Pierre un Te Deum. Une antique tradition pour rendre grâce à Dieu, en chantant solennellement "À toi, Dieu, notre louange !".

L’expression revient régulièrement, en particulier à la fin de l’année civile : on parle de « chanter un Te Deum ». À la basilique Saint-Pierre, à Rome, le Pape dit ainsi par tradition tous les 31 décembre un Te Deum. À Jérusalem, chaque nouveau Consul général de France est accueilli à Saint-Anne pour une célébration similaire, et l’on prépare, pour sa réouverture, un Te Deum à Notre-Dame de Paris le 8 décembre 2024. Une habitude ancienne, régulièrement honorée : baptêmes princiers, cérémonies royales, victoires, Libération…les chrétiens français se tournent vers Dieu pour le remercier en ces grandes occasions.

Car c’est bien de cela dont il s’agit. Le Te Deum, en français « À toi, Dieu, notre louange ! », est une longue « hymne de l’univers » au « Père éternel ». Son origine est débattue, et le texte fut tour à tour attribué à Ambroise, saint évêque de Milan, Augustin, saint docteur d’Hippone ou Cyprien, grand martyr de Carthage. Ces paternités supposées montrent au moins que l’hymne est ancien.

Le Te Deum : beau rappel du mystère chrétien

Très tôt, elle a même été intégrée à la Liturgie des heures. Hormis durant le Carême, elle est ainsi récitée ou chantée tous les dimanches et jours de solennité, à la fin de l’Office des lectures. Les vers récapitulent, en effet, tout le mystère chrétien. De l’Incarnation : « Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, du n’as pas craint de prendre chair dans le corps d’une vierge pour libérer l’humanité captive » ; à la Rédemption : « Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du Royaume ». « Chanter un Te Deum » est donc une célébration paraliturgique dont le cœur est le chant solennel de cette hymne en grégorien. Le 31 décembre, le Pape priera aussi avec la parole de Dieu et des remerciements concrets pour l’année passée. Comme avant chaque consécration, au milieu de l’eucharistie (« action de grâce » en grec), résonnera dans la nef de l’église pontificale : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ; le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! ». Un regard vers l’action de Dieu dans le passé, une certitude de sa présence dans les temps à venir.