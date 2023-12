Découvrez le MOOC de la prière, un parcours gratuit et en ligne, vous livre deux prières indispensables pour oser la rencontre avec Dieu grâce à la liturgie des heures.





L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia !

Je fais un don* *avec réduction fiscale

« Entrer dans la prière », c’est tout un programme. Pas le temps, pas d’idée, rien à demander, mais tout à espérer : à l’occasion de l’année de la prière, la plateforme Formation catholique propose un MOOC gratuit et en ligne à tous ceux qui désirent ré-apprendre à prier. Après le succès du MOOC de la messe, du MOOC des catéchistes et de « Connaître Jésus« , qui ont rassemblé plus de 100.000 personnes, la revue Magnificat, les éditions Mame, l’hebdomadaire Famille Chrétienne et Aleteia initient ensemble un nouveau parcours pour se mettre à l’écoute du Christ. Voici les deux prières indispensables pour bien commencer, et terminer sa journée avec le Seigneur.

Le cantique de Zacharie, pour l’office des laudes

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,

qui visite et rachète son peuple.

Il a fait surgir la force qui nous sauve

dans la maison de David, son serviteur,

comme il l’avait dit par la bouche des saints,

par ses prophètes, depuis les temps anciens :

salut qui nous arrache à l’ennemi,

à la main de tous nos oppresseurs,

amour qu’il montre envers nos pères,

mémoire de son alliance sainte,

serment juré à notre père Abraham

de nous rendre sans crainte,

afin que, délivrés de la main des ennemis,

nous le servions dans la justice et la sainteté,

en sa présence, tout au long de nos jours.

Et toi, petit enfant, tu seras appelé

prophète du Très-Haut :

tu marcheras devant, à la face du Seigneur,

et tu prépareras ses chemins

pour donner à son peuple de connaître le salut

par la rémission de ses péchés,

grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,

quand nous visite l’astre d’en haut,

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres

et l’ombre de la mort,

pour conduire nos pas

au chemin de la paix.

Le cantique de Syméon, chanté à l’office des complies

Maintenant, ô Maître souverain,

tu peux laisser ton serviteur s’en aller

en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut

que tu préparais à la face des peuples

lumière qui se révèle aux nations

et donne gloire à ton peuple Israël.