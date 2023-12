Dans le MOOC "Entrez dans la prière", Marie-Christine Bertin, responsable d'une école d'oraison du diocèse de Paris, décrypte l'oraison. Une mise au point essentielle à l'aube de l'année dédiée à la prière.

Qu’est-ce que l’oraison ? Est-elle réservée aux moines et aux moniales, dans le silence de leurs monastères et de ces abbayes aux portes closes ? Comment peut-on contempler le mystère de Dieu, et entrer dans ce dialogue intime, au cœur même du bruit et de l’agitation du monde ? Que saisir de ce « commerce intime d’amitié où l’on s’entend souvent seul à seul avec Dieu dont on se sait aimé », comme l’écrivait sainte Thérèse d’Avila ? Marie-Christine Bertin, responsable d’une école d’oraison du diocèse de Paris, répond aux questions que tout le monde se pose dans le MOOC « Entrez dans la prière », une formation gratuite et en ligne sur la plateforme Formation catholique. Aleteia publie ici en exclusivité l’intégralité de son interview.