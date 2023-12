Au Népal, un Noël de peur pour les chrétiens

Si Noël est avant tout la fête de la vie et de la joie, au Népal, les paroisses chrétiennes ont dû prendre des mesures de sécurité redoutant des attaques d'extrémistes hindous. Une haine anti-chrétienne monte en effet dans le pays depuis plusieurs mois, après la diffusion d'une vidéo au mois d'août 2023.

« Noël est une période de célébration joyeuse et nous devrions la célébrer dans la joie et non dans la peur », a déclaré le père Silas Bogati, vicaire général du vicariat apostolique du Népal à qui les autorités administratives ont demandé de prendre des mesures de sécurité supplémentaires pendant la période de Noël, en raison d’un risque d’attaques d’extrémistes hindous.

En effet, ces derniers mois, plusieurs incidents violents contre les chrétiens se sont produits dans le pays, menés par des groupes d’extrémistes hindous, provoquant la mise en alerte de la communauté chrétienne pendant cette période de Noël. « La communauté chrétienne éprouve un sentiment de peur et d’insécurité au moment des célébrations de Noël. Nous nous sentons exposés à l’hostilité parce que nous sommes chrétiens », a ainsi confirmé auprès d’Asianews le père Lalit Tudu, curé de la cathédrale de l’Assomption à Katmandou, la capitale, qui est la plus grande église du pays. Des caméras de sécurité y ont été installées. Par sécurité, il a par ailleurs été demandé aux fidèles qui assistaient aux offices religieux de Noël de ne pas avoir de sacs ni de paquets, afin d’éviter que des membres de cellules extrémistes n’introduisent des explosifs dans une église.

Une haine des chrétiens sur les réseaux sociaux

Cette hausse de l’insécurité a progressé depuis la diffusion sur les réseaux sociaux en août 2023 d’une vidéo sur les réseaux sociaux où l’on voit des membres d’une communauté chrétienne en train de manger du bœuf dans un village proche de la ville de Dharan, dans l’Est du Népal. Or pour les hindouistes les plus orthodoxes, la vache est une représentation de leur déesse mère, c’est pourquoi ils honnissent toute personne surprise en train de manger du bœuf. Depuis la diffusion de cette vidéo dont la source et la véracité sont douteuses, des groupes hindous radicaux ont attaqué sept églises ainsi que plusieurs membres de la communauté chrétienne dans différentes régions du pays.

C’est à la suite de ces violences du mois d’août que les autorités locales ont alerté la Congrégation chrétienne internationale de Katmandou et les dirigeants chrétiens locaux d’un « possible attentat à la bombe » contre leur église principale, mettant ainsi les organisations chrétiennes en état d’alerte, notamment en cette période de Noël. Pour mémoire, selon le dernier recensement national, qui date de 2023, au Népal, les chrétiens sont au nombre de 513.000, soit moins de 2% de la population du pays. Les hindous représentent quant à eux 80% des quelque 24 millions d’habitants du Népal.

