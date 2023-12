L’hommage du pape François aux chrétiens persécutés

Les chrétiens fidèles à leurs devoirs dans un monde qui "se moque d’eux" ne sont pas "des ratés" et leur sacrifice portera du fruit, a affirmé le pape François en célébrant l’Angélus le 26 décembre 2023.

L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia !

Je fais un don* *avec réduction fiscale

En introduisant l’Angélus place Saint-Pierre en ce 26 décembre, le pape François a médité sur la figure de saint Étienne, mort lapidé pour sa foi, sous les yeux du persécuteur Saul, qui se convertira et deviendra saint Paul. Pour le Pape, le témoignage d’Étienne et « son pardon à l’article de la mort, ne sont pas vains », mais ils sèment le bien « dans la poitrine de son pire rival ».

« Aujourd’hui, deux mille ans plus tard, nous constatons malheureusement que la persécution continue », s’est attristé le chef de l’Église catholique, en évoquant les « nombreux » chrétiens « qui souffrent et meurent pour témoigner de Jésus » ou encore « ceux qui sont sanctionnés à différents niveaux pour avoir eu un comportement conforme à l’Évangile ».

Continuer à faire des merveilles, à changer les cœurs et à sauver les hommes.

Le pontife de 87 ans a également rendu hommage à « ceux qui luttent chaque jour sans faire d’histoires pour rester fidèles à leurs bons devoirs, alors que le monde se moque d’eux et prêche autre chose ». Et d’assurer aux croyants : « La semence du bien portera du fruit, même si je ne vois pas de résultats immédiats ».

À travers tous ces témoignages, Dieu « continue à faire des merveilles, à changer les cœurs et à sauver les hommes », a assuré le pontife. Et d’inviter la foule à prier « pour ceux qui, dans différentes parties du monde, souffrent et meurent encore pour la foi », en assurant : « Le sang des martyrs est semence de chrétiens ».

2023, nouvelle année de persécutions des chrétiens :