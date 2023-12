Angélus : le Pape invite à un geste envers ceux qui sont « loin de la joie de Noël »

Le pape François a encouragé lors de l’Angélus du 24 décembre à prendre "soin des autres avec gentillesses" et faire un geste envers ceux qui sont "loin de la joie de Noël".

En présidant l’Angélus du 24 décembre 2023 sur la place Saint-Pierre, le pape François a encouragé à réconforter les personnes autour de soi qui sont « seules et dans le besoin », pendant la période de Noël. En famille, il a invité à prendre « soin des autres avec gentillesse ».

En ce quatrième dimanche du temps liturgique de l’Avent, et veille de Noël, le pape François a médité sur « l’ombre » de l’Esprit saint dont parle l’Évangile du jour, soulignant que « l’ombre qui protège est une image récurrente dans la Bible« . « L’ombre parle en somme de la bonté de Dieu », a expliqué le pontife de 87 ans. Elle est le symbole d’un « refuge », d’un amour « doux qui embrasse, féconde et protège, sans violence, sans blesser la liberté ».

Pensons à ceux qui sont marginalisés, à ceux qui en ces jours sont loin de la joie de Noël.

Sur le modèle de Dieu, le Pape a alors exhorté la foule à « accueillir, protéger et respecter les autres » et à prendre soin de ses proches « avec gentillesse », spécialement en cette période de Noël. « Pensons à ceux qui sont marginalisés, à ceux qui en ces jours sont loin de la joie de Noël », a-t-il glissé avant d’appeler à être « une amitié qui réconforte ».

Dans la soirée, le chef de l’Église catholique doit célébrer la messe de la nuit de Noël dans la basilique Saint-Pierre. Demain, 25 décembre, il donnera sa bénédiction « Urbi et Orbi » – à la ville et au monde – depuis le balcon central de la façade de la basilique Saint-Pierre, à midi. Depuis 1922, les papes confèrent en public cette bénédiction particulière le jour de leur élection au siège de Pierre, ainsi que pour les fêtes de Noël et de Pâques.