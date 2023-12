Pourquoi le berger endormi est-il si important dans la crèche ?

Alors que Benino dort paisiblement, un ange lui apparaît pour annoncer la naissance du Sauveur. Son réveil symbolise un nouveau commencement.





Dans la crèche traditionnelle napolitaine, Benino dort paisiblement. Il se trouve allongé sur l’herbe, à proximité de la scène de la Nativité. Il est généralement représenté comme un jeune berger, à peine plus vieux qu’un enfant, doté d’une expression rêveuse. Alors que ce personnage pourrait être considéré comme une simple décoration de la crèche, sa présence porte en réalité une profonde signification religieuse.

Son origine est ancrée dans les Saintes Écritures, lorsque saint Luc dit que des bergers passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Soudain, un ange du Seigneur apparût et vint leur annoncer une bonne nouvelle « Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur » (Lc 2,11).

Benino représente l’un de ces bergers qui, probablement n’étant pas de garde, s’était assoupi sous la nuit étoilée. Il est donc réveillé par cet ange et par d’autres innombrables anges qui l’enveloppent de leur lumière. Immédiatement, les bergers partent en hâte pour Bethléem et découvrent Jésus, le Messie, couché dans une mangeoire.

Un nouveau commencement

Le sommeil du berger Benino symbolise non seulement le sommeil corporel de chaque jour, mais aussi l’immaturité de l’esprit, de celui qui n’a pas encore rencontré le Sauveur. Son sommeil rappelle également l’invitation de Jésus à toujours veiller et à être prêts « car vous ne savez ni le jour ni l’heure » (Mt 25,13) ».

Ensuite, le réveil de Benino, et la révélation du divin de la part des anges, est considéré comme une renaissance. Son éveil marque le passage vers une vie nouvelle, plus mûre et plus consciente des réalités spirituelles. Alors qu’il dormait, dans son sommeil le miracle de Noël s’est accompli et son réveil annonce un nouveau commencement pour tous.

