Drame, humour, documentaires, découvrez les dix films et séries les plus visionnés sur la plateforme de streaming "SAJE+" depuis le début de l'année. De quoi réjouir à Noël toute la famille, parents, enfants et même les adolescents.

1

« The Chosen », saison 2



Synopsis : « The Chosen », de Dallas Jenkins avec Johnatan Roumie, Paras Patel, Elizabeth Tabish et Shahar Isaac. Saison 2. Le ministère public de Jésus débute et la nouvelle révolutionnaire qu’il apporte se répand en terre d’Israël. Sa renommée le précède partout où il va. Ses disciples marchent à ses côtés et sont les premiers témoins de miracles extraordinaires. Voyez Jésus à travers les yeux de ceux qui l’ont connu. Retrouvez-le sur SAJE+.

2

Prière de m’épouser



Synopsis :« Prière de m’épouser », de Corbin Bernsen avec Saidah Arrika Ekulona, Jonathan Patrick Moore et Lacey Chabert. Lisbeth Hayden a tout. Une carrière à succès, une garde-robe de rêve, un appartement gigantesque et des amis formidables – Une seule chose lui manque, un amoureux. Dans un grand moment de désespoir, elle se fait passer pour une chrétienne sur un site de rencontre dans l’attente de trouver l’homme idéal. Cependant, Lisbeth ne vient pas du tout de cet univers chrétien et ses tentatives de mensonges pour séduire l’homme de ses rêves vont l’embarquer dans un voyage sans retour. Retrouvez-le sur SAJE+.

3

Pier Giorgio Frassati



Synopsis : « Pier Giorgio Frassati », de Daniela Gurrieri avec Francesco Buttitroni. Turin, 1925. Un groupe de jeunes universitaires catholiques organise une excursion dans les montagnes, en se donnant rendez-vous le lendemain à l’aube, à la gare. Ils sont cinq garçons et trois filles, dont Pier-Giorgio Frassati, qui appartient à l’une des familles les plus importantes et les plus riches de la ville. Ils entreprennent un voyage qui n’est pas qu’une simple excursion d’alpinisme. À travers les différents moments de partage, les dialogues, les souvenirs, les plaisanteries et les moments de prière, se dessine la figure emblématique de Pier-Giorgio, et surtout sa capacité à témoigner de sa foi inébranlable en Christ y compris dans les épreuves. Retrouvez-le sur SAJE+.

4

Claire et François



Synopsis : « Claire et François », de Fabrizio Costa avec Maria.P.Petruolo et Ettore Bassi. Au début du XIIIe siècle, à Assise en Italie, un début de guerre civile embrase la cité. La jeune Claire et le jeune François sont ennemis de naissance : il est le fils d’un riche marchand, elle descend d’une famille patricienne. Lorsqu’ils se rencontrent pour la première fois, ils comprennent très vite que leurs destins seront fortement liés. Alors que la ville entière pense que François est devenu fou, Claire est la première à lire dans son cœur et décide de le suivre. C’est le début d’une grande histoire : une communion d’âmes qui les mènera tous deux à la sainteté. Retrouvez-le sur SAJE+.

5

Faustine, apôtre de la Miséricorde



Synopsis :« Faustine, apôtre de la Miséricorde« , de Michal Kondrat, avec Kamila Kaminska, Maciej Malysa et Janusz Chabior. Dans les années 1930, sœur Faustine reçoit des révélations privées au cours de nombreuses apparitions du Christ. Ce dernier la charge de diffuser au monde entier le message de sa Miséricorde Divine, une mission que poursuivra le Père Michel Sopocko, son confesseur, après la mort de Faustine. Retrouvez-le sur SAJE+.

6

« The Chosen », saison 1



Synopsis : « The Chosen », de Dallas Jenkins avec Johnatan Roumie, Paras Patel, Elizabeth Tabish et Shahar Isaac. Saison 1 – Épisode 1 : Je t’ai appelé par ton nom (52 minutes). À partir de 10 ans. Un pêcheur charismatique qui croule sous les dettes. Une femme hantée par ses démons. Un jeune collecteur d’impôts mis au ban de la société. Un chef religieux qui remet en question les traditions de sa foi. Découvrez Jésus à travers les yeux de ceux qui l’ont connu. Dans l’épisode 1 de la série, « Je t’ai appelé par ton nom », Deux frères se débattent avec leurs dettes fiscales envers Rome, tandis qu’une femme du quartier rouge lutte contre ses démons intérieurs. Retrouvez-le sur SAJE+.

7

Sauvée par amour



Synopsis : « Sauvée par amour », de D.J. Caruso avec Abigail Cowen, Tom Lewis, Eric Dane, Nina Dobrev et Famke Janssen. Californie, 1850. Vendue à la prostitution lorsqu’elle était enfant, Angel ne connaît que la trahison. Soncœur pourra-t-il jamais être réparé ? Après des années de violence, de dégoût de soi-même et demépris, elle rencontre Michael Hosea. Pour la première fois, Angel entrevoit un chemin de rédemption. Mais ses vieux démons ne tardent pas à resurgir. Retrouvez-le sur SAJE+.

8

Une rose à Auschwitz



Synopsis : « Une rose à Auschwitz » de Joshua Sinclair avec Zana Marjanovic, Christian Cooke, Ken Duken, Anja Kruse et Karl Markovics. Ce film retrace le destin extraordinaire d’Edith Stein. Née juive, elle fait preuve d’un courage sans faille au sein du mouvement pour les droits des femmes au début du national-socialisme en Allemagne. Devenue religieuse carmélite, elle interpellera le Saint-Siège pour qu’il dénonce l’Holocauste : un chemin qui la conduira au martyre à Auschwitz. Retrouvez-le sur SAJE+.

9

Garabandal



Synopsis :« Garabandal » de Brian Alexander Jackson. 18 juin 1961. Dans un petit village du nord de l’Espagne, San Sebastian de Garabandal, quatre jeunes filles affirment avoir vu l’archange Saint-Michel et la Vierge. Le curé Don Valentìn et le brigadier Don Juan se trouvent rapidement impliqués dans un événement qui les dépasse, cherchant à comprendre où se trouve la vérité, confrontés à une hiérarchie perplexe et à une foule de plus en plus nombreuse qui monte au village en quête de miracles… Retrouvez-le sur SAJE+.

10

Le grand miracle



Synopsis : « Le Grand Miracle » de Bruce Morris avec JB Blanc, Bryan Brems et Mari Devon. Trois personnes se retrouvent mystérieusement conduites par leur ange gardien pour assister à une cérémonie dans une grande église. Pour la première fois, il leur est donné de voir ce qui d’ordinaire se cache derrière les apparences d’une liturgie qui leur est pourtant familière… Un dessin-animé initiatique à destination des familles chrétiennes. Retrouvez-le sur SAJE+.

