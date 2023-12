Mgr François Touvet annonce de prochaines ordinations dans le diocèse de Toulon

Lors de la messe d’accueil dimanche 10 décembre 2023, le nouvel évêque coadjuteur, Mgr François Touvet, a annoncé l’abrogation de la suspension des ordinations, qui avait été décidée par Rome en juin 2022.

Soulagement dans le diocèse de Toulon, dont les ordinations étaient suspendues depuis 18 mois. Le 21 novembre, Mgr François Touvet, 58 ans, a été nommé par le pape François évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon. Lors de la messe d’accueil présidée ce dimanche 10 décembre par cardinal Jean-Marc Aveline dans la cathédrale de Toulon, il a clôturé la célébration en faisant part « de deux nouvelles »: « J’ai la joie de vous annoncer de la part du préfet du Dicastère pour le clergé que le décret ajournant les ordinations est désormais révoqué. Et je vous invite à retenir dans vos agendas le dimanche 21 janvier pour une célébration d’ordinations ici même dans la cathédrale de Toulon. »

🔴@MgrTouvet annonce la révocation du décret ajournant les ordinations dans le @DioceseToulon. Les prochaines ordinations auront lieu le 21 janvier 2024 à la cathédrale de #Toulon.



👉Revoir la messe d’accueil de Mgr Touvet : https://t.co/Of4oTogRX6pic.twitter.com/yZFnoABZaP — KTOTV (@KTOTV) December 10, 2023

Une annonce suivie d’un tonnerre d’applaudissements. « C’est une bonne nouvelle, non seulement pour les séminaristes et leurs formateurs, mais aussi pour toute l’Église de Fréjus-Toulon », a déclaré le diocèse dans un communiqué. Quatre futurs diacres et six futurs prêtres du séminaire de La Castille, qui accueille au total une cinquantaine de séminaristes, devaient initialement être ordonnés en 2022. Mais à la demande du Vatican, aucune ordination n’avait encore pu avoir lieu. « Une première célébration d’ordinations aura lieu le dimanche 21 janvier 2024 à 15h30 à la Cathédrale de Toulon. D’autres ordinations suivront dans un calendrier encore à définir », a d’ores et déjà annoncé le diocèse.