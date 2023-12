2023 signe le grand retour des pèlerins à Lourdes

Le père Michel Daubanes, recteur du sanctuaire de Lourdes, s’est réjoui de la fréquentation du sanctuaire en 2023 dans un bilan présenté le 5 décembre. Trois millions de pèlerins ont visité le sanctuaire marial cette année.

Le sanctuaire de Lourdes salue le retour des pèlerins dans la cité mariale. Selon un premier bilan de la fréquentation du sanctuaire pour l’année 2023, Lourdes a accueilli cette année 3.070.000 pèlerins et visiteurs. Si ce chiffre représente 30 % de plus qu’en 2022, il demeure néanmoins moins élevé que le niveau de fréquentation d’avant la pandémie où l’on comptait environ 3,5 millions de pèlerins par an.

« Un retour confirmé des pèlerins » dont se réjouissent les responsables du sanctuaire. Les pèlerins individuels constituent la majeure partie des personnes accueillies à Lourdes : ils étaient 2.700.000 en 2023 (2.325.000 en 2022). L’autre partie vient des pèlerinages organisés. Ces derniers ont dirigé 370.000 personnes vers le sanctuaire en 2023. Un chiffre qui a plus que doublé par rapport à 2022 (175.000), mais qui reste inférieur à la fréquentation d’avant-Covid (75 % de la fréquentation de 2019).

Une année marquée par la jeunesse

La fraternité du Cenacolo de Lourdes a confectionné pendant plusieurs semaines deux croix en bois aux couleurs des JMJ de Lisbonne. Sanctuaire ND de Lourdes / VINCENT Pierre

En 2023, la jeunesse a fait battre le cœur du sanctuaire. Pas moins de 87.000 jeunes ont battu le pavé de la cité mariale, à l’occasion notamment de deux événements majeurs : 10.000 lycéens sont venus d’Ile-de-France pour le rassemblement du Frat fin avril, puis 35.000 jmjistes en route pour Lisbonne se sont arrêtés à Lourdes, comme en témoigne l’immense croix aux couleurs des JMJ qui a surplombé l’esplanade du rosaire cet été. D’autres pèlerinages, comme le Pèlerinage National ou le Rosaire ont également attiré la jeunesse. Ainsi, cette année, près de 2.700 élèves d’établissements sous tutelle dominicaine ont rejoint le pèlerinage du Rosaire en octobre.

Des gestes de piété toujours d’actualité

Feutier, un métier spécifique au sanctuaire de Lourdes. Sanctuaire ND de Lourdes / VINCENT Pierre.

Le sanctuaire propose des gestes simples de piété populaire pour soutenir la prière des pèlerins. Il s’agit du geste du rocher, consistant à toucher la paroi de la grotte des apparitions, le geste de l’eau, se laver les mains, le visage et boire l’eau de la source, et enfin le geste de la lumière, allumer un cierge en déposant une intention de prière ou une action de grâce. Des millions de cierges brûlent sans discontinuer depuis 1858, tels des maillons de la chaine de prière ininterrompue à Notre-Dame de Lourdes initiée par sainte Bernadette lors de la 4e apparition de la Vierge, le 19 février 1858. Des gestes qui ne sont pas tombés dans l’oubli. En effet, le sanctuaire a comptabilisé 400.000 gestes de l’eau en 2023 (+100.000 par rapport à 2022), et plus de 400 tonnes de cierges ont été brûlées en 2023.

Ces grands pèlerinage font vibrer le sanctuaire de Lourdes :