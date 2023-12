La ville de Lyon sous le regard de Marie. Vendredi 1er décembre, les lettres “Merci Marie” installées sur l’esplanade de la basilique Notre-Dame de Fourvière ont été allumées. Elles illumineront la capitale des Gaules jusqu’à Noël.

L’immense inscription “Merci Marie” a été allumée tout en haut de la colline de Fourvière ce vendredi 1er décembre au premier jour de l’Avent. Installées sur l’esplanade de la basilique de Fourvière, ces 10 lettres lumineuses rappellent ainsi à tous les Lyonnais, mais aussi aux touristes et gens de passage, combien la ville de Lyon est mariale, et n’hésite jamais à se mettre sous la protection de Marie.

Mgr Olivier de Germay, l’archevêque de Lyon, a adressé lors de l’inauguration un message aux Lyonnais les invitant à la prière pour la paix et à toujours se mettre sous la protection de la Vierge, la médiatrice qui est elle-même tournée vers la ville et vers tous les hommes. Puis ce sont des feux de Bengale qui ont lancé le décompte avant l’allumage du “Merci Marie”, marquant ainsi l’entrée en Avent, et le début du chemin vers la grande fête de l’Immaculée Conception du 8 décembre.

Noël approche, Marie veille

L’archevêque a ensuite présidé la messe dans la basilique de Fourvière pour envoyer en mission tous les bénévoles du diocèse, notamment ceux qui assureront l’accueil dans les églises le 8 décembre prochain, puis il a été bénir la crèche des Lyonnais, située dans la crypte de la basilique. Noël approche, Marie veille.