Il reste un moyen facile de trouver sa place aux JO de Paris

Le prix des places vous décourage ? L'idée de ne pas voir les athlètes aussi ? Voila LE "bon plan" pour participer aux Jeux olympiques de Paris à l'été 2024: devenir bénévole pour l'Ordre de Malte ! L'association recherche plus de 1.000 personnes pour assurer des postes de secouristes, d'accueil, de services auprès du public et des athlètes.

Des places rares et chères, des hébergements à des prix prohibitifs… Autant d’éléments qui pourraient sans doute décourager les fans de sports qui hésitent à se rendre aux Jeux olympiques (JO) de Paris à l’été 2024. Et pourtant cet événement sportif mondial va être un grand lieu de rassemblement, de rencontres et d’exploits, mettant en lumière des valeurs positives et solidaires. Alors pourquoi ne pas tenter malgré tout d’y participer, et cela de la plus belle manière qui soit : en se mettant au service des autres ?

C’est ce que propose l’Ordre de Malte qui lance une grande campagne de recrutement « être secouriste, c’est du sport ». Objectif : recruter et former d’i la fin avril 2024 plus de 1.000 secouristes et bénévoles qui participeront ainsi aux Jeux, du 26 juillet au 11 août, puis du 28 août au 8 septembre, que ce soit lors des cérémonies d’ouverture et de clôture, dans de villes d’Île-de-France mais aussi à Nantes ou à Lyon par exemple.

Tous les profils possible

L’association, agrée de sécurité civile, se donne ainsi six mois pour recruter ses bénévoles et les former aux gestes de premier secours afin de les rendre totalement opérationnels pendant leurs missions aux JO. Il faut six jours pour former un secouriste aux premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1), puis 4 jours pour le niveau 2 (PSE2). Pendant les Jeux, il faudra ainsi chaque jour une cinquantaine de secouristes mobilisés, et ce sur chaque site auquel

sera rattachée l’Ordre de Malte.

Ces formations peuvent avoir lieu partout en France et les bénévoles seront ensuite hébergés par l’Ordre de Malte pendant la durée de leur mission aux JO. « C’est pourquoi nous avons aussi besoin de bénévoles pour l’accueil, l’hébergement et la restauration, tous les âges, tous les profils peuvent donc nous contacter », insiste encore l’association qui se réjouit de participer à cet événement mondial, avec l’idée par la suite, de garder ces bénévoles convaincus, au sein de cette œuvre multi-centenaire. Se mettre au service des autres tout en vivant de l’intérieur des JO, assurément voila le bon plan pour votre été 2024.