Pourquoi les scouts s’associent à l’Ordre de Malte

Les Scouts Unitaires de France et les Guides et Scouts d'Europe sont désormais partenaires officiels de l'Ordre de Malte France. Avec un objectif commun : celui de servir son prochain.

Les Scouts Unitaires de France (SUF) et les Guides et Scouts d’Europe (AGSE) sont tous deux devenus partenaires officiels de l’Ordre de Malte France, a annoncé l’association ce lundi 27 novembre. Les deux mouvements catholiques ont respectivement signé une convention de partenariat avec l’association le 21 juin et le 23 octobre 2023. « En écho à la promesse scoute, s’engager chaque jour à servir le plus petit, le plus fragile est une promesse vécue concrètement par les SUF et l’Ordre de Malte », a déclaré Pierre du Couëdic, président des SUF. « Il est par conséquent très naturel que les deux associations catholiques puissent œuvrer par l’entraide mutuelle pour renforcer leurs actions respectives. »

De son côté, l’AGSE, représentée par Rémi Fourneraut, « se réjouit de la signature de cette convention rapprochant deux associations qui partagent des engagements au service des autres ». La convention de partenariat vise, entre autres, à « renforcer l’engagement des chefs et cheftaines auprès des plus démunis », notamment via la formation aux premiers secours fournie par l’Ordre de Malte France.

Une collaboration de longue date

Ce partenariat ne fait que renforcer des liens déjà forts entre les SUF, l’AGSE et l’Ordre de Malte, qui ont été amenés à collaborer rapidement en raison de la nature de leurs activités. Des secouristes et logisticiens de l’Ordre de Malte France ont régulièrement été déployés lors d’évènements de groupe organisés par les deux mouvements de jeunesse. Inversement, les scouts ont pu contribuer au renforcement des effectifs nécessaires pour les maraudes au moment du Covid-19 ou encore lors de collectes caritatives (Journées mondiales de la lèpres, du pauvre, etc.)

Guides et Scouts d’Europe – Aude DUPUY

Ce partenariat va se traduire par une collaboration afin de proposer aux chefs et cheftaines scouts des missions bénévoles à responsabilité au sein de l’Ordre de Malte France, des stages ou des volontariats de solidarité internationale (VSI), via la plateforme « Recrute un chef « . Les guides et scouts pourront être formés directement par des délégations de secouristes de l’Ordre de Malte France, et participer plus facilement à des activités bénévoles d’aide au prochain (visites de maisons de retraite, d’établissements médico-sociaux ou maraudes).

« Le scout est fait pour servir et sauver son prochain »

Les SUF comme les Guides et Scouts d’Europe sont deux mouvements de jeunesse dont les principes éducatifs se basent sur l’enseignement de Robert Baden-Powell. Les premiers accueillent 33.000 membres, tandis que les seconds comptabilisent plus de 70.000 scouts et guides. Tous deux catholiques, ils mettent le service de Dieu et du prochain en première ligne. « Sur mon honneur, et avec la grâce de Dieu, je m’engage à servir de mon mieux Dieu, l’Église, ma patrie (…), à aider mon prochain en toutes circonstances », promettent ainsi les scouts et les guides, qui s’engagent également à observer la loi scoute. En son article 3, celle-ci proclame : « Le scout est fait pour servir et sauver son prochain ». Le partenariat avec l’Ordre de Malte allait de soi !