Il existe des statues du Christ-Roi partout dans le monde. Mais la plus imposante se trouve en Pologne à Swiebodzin avec une œuvre mesurant 36 mètres et près de 52 mètres si l’on ajoute le talus.

C’est la statue du Christ la plus haute du monde. Mesurant 36 mètres, la sculpture située à Swiebodzin, dans l’ouest de la Pologne, dépasse de trois mètres le célébrissime Christ Rédempteur de Rio de Janeiro. Une œuvre impressionnante. A sa taille gigantesque, s’ajoute un poids de 440 tonnes reposant sur une butte de terre haute de 16 mètres. Le Christ est de couleur blanche et porte une couronne dorée, mesurant trois mètres. La sculpture a été financée uniquement par des dons privés provenant de Pologne et de l’étranger.

100.000 personnes à la cérémonie de consécration

Elle a été érigée le 6 novembre 2010 avec plus de 10.000 personnes qui sont venues assister à la cérémonie de consécration. « C’est l’œuvre de ma vie. (…) Il sera le plus grand catéchiste. L’Europe a besoin des catéchistes comme le Christ », avait confié à l’époque Sylwester Zawadzki, curé de la paroisse de la Miséricorde divine à Swiebodzin, initiateur de ce projet.

Cependant, la statue du Christ polonais ne figure pas parmi les plus hautes sculptures religieuses du monde. En Bolivie, la sculpture de la Vierge en Bolivie culmine à 45 mètres. Elle est particulièrement vénérée par les mineurs boliviens qui demandent à la mère de Dieu que les richesses minérales ne tarissent pas. On peut également citer la Mère de toute l’Asie aux Philippines qui mesure 98,15 mètres. Elle est la neuvième statue la plus haute du monde, et la première représentant la Vierge Marie.

Découvrez en images les plus grandes statues chrétiennes du monde :