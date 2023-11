Depuis près de 30 ans, les maisons d’édition France Productions et Diffusia conçoivent et commercialisent des livres et des CD qui mettent en scène l’Histoire de France et la vie des saints. Des idées de cadeaux édifiants et intelligents pour Noël.

Hector a 7 ans et est imbattable sur l’Histoire de France. « Qui est le fils d’Hugues Capet ? Robert le Pieux ! Qui a assassiné Henri IV ? Ravaillac ! Qui a gagné la bataille de Rocroi ? Le Grand Condé ! » Imbattable. Son secret ? Les longues heures de voiture, lors de ses trajets de vacances de Lyon à la Bretagne, passées à écouter La Petite Histoire de France de Jacques Bainville, adaptée et éditée par France Productions.

Jacques Bainville avait à cœur que les enfants connaissent le nom des rois qui ont fait la France, et le récit des grandes batailles où se sont illustrés les héros de notre pays. C’est ce même désir qui anime aujourd’hui les maisons d’édition France Productions et Diffusia. « La France est l’œuvre de nos quarante rois et de toutes les grandes âmes qui, au cours des siècles, ont contribué à construire notre pays. La France a ses saints, ses héros, ses grands hommes et il ne tient qu’à nous de les honorer en s’en remémorant les hauts faits et en les donnant en exemples à nos enfants », souligne Marc Geoffroy, fondateur et directeur de France Productions et Diffusia qui fêtent leurs 29 ans cette année.

Depuis trois décennies, France Productions et Diffusia sont demeurés fidèles à leur ligne éditoriale en proposant des livres et des CD qui élèvent l’âme, notamment à travers leurs vies de saints, et qui transmettent l’amour de la France. Produit-phare de la maison : La Petite Histoire de France de Jacques Bainville. C’est aussi grâce à elle que tout a commencé. A 26 ans, Marc Geoffroy a cherché une Histoire de France en CD mais n’a rien trouvé de satisfaisant sur le marché. Qu’à cela ne tienne ! Il a créé sa société et a adapté l’œuvre de Jacques Bainville en la déclinant sous forme de deux CD devenus trois au fil des années. Bainville étant mort en 1936, c’est Marc Geoffroy lui-même qui a complété la partie « de 1920 à nos jours ». Désormais, tous les CD de France Productions sont également disponibles en version numérique.

Une approche chronologique de l’Histoire

« Nos enfants les écoutent en boucle, c’est une manière intelligente d’aborder l’Histoire, il y a beaucoup d’anecdotes facilement mémorisables et l’Histoire est abordée de manière chronologique, c’est appréciable », confie Caroline, la mère d’Hector. « Sans compter que même nous, adultes, apprenons énormément de choses si nous y prêtons attention ! Et les morceaux de musique classique qui ponctuent chaque épisode rendent les CD très agréables à écouter ». Chaque CD est en effet animé par plusieurs voix et accompagné d’une trentaine de morceaux de musique classique et d’un grand nombre de bruitages.

La demande est forte en raison de l’approche chronologique mais aussi du désir des parents de transmettre l’Histoire de la France à leurs enfants. « Aujourd’hui, à l’école, les enfants apprennent l’histoire de manière décomposée, donc le respect de la chronologie plaît beaucoup », souligne Marc Geoffroy. « Il est bon de donner des repères historiques aux enfants, cela leur permet de savoir d’où ils viennent et contribue à leur construction personnelle ».

« Nous souhaitons transmettre à nos enfants l’Histoire de France, pour qu’ils comprennent d’où ils viennent. »

C’est ce souci de transmission qui anime aussi Auxence, 28 ans, mariée et mère de bientôt quatre enfants, dont l’aîné a 5 ans. Ses garçons ont commencé à écouter les CD de Bainville très tôt, en voiture, dès leurs trois ans. « Si nous avions l’impression, au début, qu’ils étaient trop jeunes pour écouter l’Histoire de France, nous nous sommes rendu compte de leur capacité incroyable à intégrer par la répétition et le questionnement. Aujourd’hui, ils sont en maternelle et ont déjà quelques repères dans l’histoire de notre pays et des anecdotes qu’ils nous racontent régulièrement », confie la jeune femme. « En tant que parents, nous souhaitons leur transmettre du mieux que nous le pouvons l’Histoire de France, pour qu’ils comprennent assez tôt d’où ils viennent, et pour qu’ils comprennent un jour où ils iront », souligne-t-elle.

Les saints, ces héros, ces amis

Sur les étagères d’Auxence, d’autres CD côtoient la Petite Histoire de France. Il s’agit de vies de saints, également produites par France Productions : saint Charles de Foucauld, saint patron de leur aîné, sainte Jeanne d’Arc, qui les fascine, saint Louis, pour mêler Histoire et foi, saint Padre Pio, le chouchou de la mère de famille… « Ils réclament souvent les vies de saints, comme une activité à part entière, sur le même niveau qu’un coloriage ou un jeu », raconte Auxence. « Souvent, le soir après l’école, le mercredi ou le week-end, ils sont tous les deux assis sur des poufs devant les enceintes du salon, à écouter ces vies de saints, sans bouger. » Pour la mère de famille, les raisons d’un tel succès réside non seulement dans la qualité des contenus mais aussi dans la mise en scène. « Les intonations de voix sont excellentes, elles captent l’enfant, et la musique classique en fond apaise l’écoute », précise-t-elle.

Avec les vies de saints, ce sont des modèles de foi qu’Auxence et son mari cherchent à faire connaître à leurs enfants. « Nous voulons leur faire découvrir ces vies extraordinaires de personnes ordinaires, qui commencent de manière si banale parfois, voire qui commencent carrément mal, mais qui deviennent des vies de feu et de foi. On aimerait que les saints deviennent des héros qu’ils connaissent autant, voire mieux, que les héros de leurs livres ou de leurs dessins animés préférés ».

« Les enfants se construisent, et les vies de saints sont des exemples à suivre. »

Saints français, saints évangélisateurs, saintes de l’Eglise… France Productions propose pas moins de 40 CD sur des vies de saints, des plus réputés comme la Vierge Marie ou François d’Assise aux moins connus comme saint Charles ou saint Sébastien. Chaque histoire relate les faits marquants de leur existence et fait intervenir plusieurs voix et morceaux de musique pour un résultat vraiment réussi. De quoi parfaire son instruction religieuse et toucher du doigt, le temps d’un CD, la sainteté à laquelle tout chrétien est appelé. « Les enfants se construisent, et les vies de saints sont des exemples à suivre », abonde Marc Geoffroy. « Les vies de saints nous renvoient à notre vie de tous les jours, à ce combat entre le bien et le mal, car ils n’ont pas eu des trajectoires en ligne droite, c’est pourquoi ils ont tant à nous livrer ».

Chez Mélody, 35 ans, mère de quatre enfants, les vies de saints sont l’occasion de grandes conversations. « Nos enfants en raffolent et posent beaucoup de questions », raconte-t-elle. « Nous tenons vraiment à ce que les enfants découvrent les saints dans la mesure où nous sommes tous appelés à la sainteté. Ce sont d’excellents témoignages d’hommes et de femmes ayant une force spirituelle et une foi inébranlable. Chacun ayant un parcours différent, cela nous montre que Dieu nous touche personnellement et agit selon le cœur de chacun. Nous souhaitons que nos enfants puissent avoir des exemples de ces vies ancrées dans la foi et qu’ils apprennent à mieux les connaître afin de pouvoir les prier comme lorsqu’on s’adresse à des amis du Christ! »

Des histoires et des chants de Noël

Noël a inspiré la réalisation de nombreux CD d’histoires et de chants remplis de la joie de la Nativité. Ainsi, de la Comtesse de Ségur à Charles Dickens, les enfants peuvent se laisser transporter par des auteurs classiques qui ont su si merveilleusement traduire l’attente et la joie de la naissance de Jésus. France Productions permet aussi de vivre l’Avent en musique. Leur dernier CD en date : Noëls des pays de France. Une sélection de morceaux incontournables pour attendre et fêter la naissance du Sauveur, tels que Venez divin Messie, Adeste fideles, Les anges dans nos campagnes, Rorate caeli desuper, Dans une étable obscure, etc… Enregistrés par deux chorales d’église, tous les cantiques sont présentés avec leur historique et leurs paroles.

