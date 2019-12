Six saints pour accompagner vos enfants tout au long de l’Avent

À l’heure où nous nous apprêtons à célébrer la naissance de Jésus en famille, il est fort probable que, tout à nos préparatifs, nous oubliions de fêter quelques grands saints qui pourtant donnent encore plus de sens au temps de l’ Avent . Non seulement il est important de les célébrer le jour de leur fête, mais aussi de connaître leurs vies riches en enseignements pour petits et grands.

Saint Nicolas, le 6 décembre

Cet évêque byzantin du IVe siècle a longtemps été considéré comme un puissant intercesseur du fait des nombreux miracles qui lui sont associés. Issu d’une riche famille grecque, il était d’une nature humble et généreuse qui l’incitait à aider les autres de manière anonyme, donnant naissance à la légende d’un saint distribuant des cadeaux aux enfants. Vous pouvez enseigner à vos enfants la beauté du don gratuit avec ce saint qui fait partie de leurs saints patrons.

Saint Juan Diego, le 9 décembre

Peu connu en France, il est l’un des plus grands saints du Mexique. Ce converti du XVIe siècle eut une vision de la Vierge Marie lui demandant d’aller trouver l’évêque pour faire construire un sanctuaire en son honneur. Doutant de la véracité des dires de Juan Diego, l’évêque lui demanda des preuves. Marie lui apparut à nouveau et lui enjoignit de donner des roses à l’évêque — en plein hiver — comme preuve de sa visite. Quand Juan Diego ouvrit sa cape pour montrer les roses à l’évêque, elle était miraculeusement marquée d’une image de la Vierge de Guadalupe. L’évêque donna son accord pour construire l’église. Juan Diego passa le reste de sa vie dans une maisonnette à côté du sanctuaire, s’occupant des pèlerins. Sa vie est un exemple d’une foi totalement dévouée à Dieu par l’intermédiaire d’une grande dévotion à la Vierge.

Notre Dame de Guadalupe, le 12 décembre

Depuis son apparition à Juan Diego, Marie est célébrée sous le nom de Vierge de Guadalupe au Mexique. Lors de ses visites, Marie manifesta sa nature rassurante et maternelle. Elle parla à Juan Diego dans sa langue, et insuffla en lui suffisamment de courage pour qu’il transmette ses instructions à l’évêque. Sa fête, célébrée au cœur de l’Avent, est l’occasion pour les enfants d’honorer la mère de Dieu, dans l’attente de la naissance de son Fils.

Sainte Lucie, le 13 décembre

Cette sainte du IVe siècle mourut lors des persécutions subies par les premiers chrétiens. Bien qu’il y ait peu d’informations factuelles à son sujet, on dit qu’elle fit preuve de beaucoup de bravoure à une époque où professer sa foi chrétienne était le plus souvent synonyme de torture et de mort. Son nom signifie « lumière » et elle est la sainte patronne des personnes souffrant des yeux. Le courage dont elle fit preuve est un bel exemple de foi pour les enfants, surtout quand celle-ci les met en porte-à-faux par rapport à des camarades ou donne lieu à des moqueries.

Saint Jean de la Croix, le 14 décembre

Ce prêtre carme était à la fois un mystique, un poète et un réformateur. Du fait de ses actions et de ses croyances, il fut parfois mis à l’écart, se retrouvant loin des hommes mais plus proche de Dieu. En réalité, ces difficultés donnèrent plus de poids et de sens à son œuvre, lui rappelant que dans la vie, il est nécessaire d’accepter sa croix et de s’unir à Dieu. Sa vie montre aux enfants que quelles que soient les difficultés qu’ils rencontreront, le Seigneur sera toujours à leurs côtés.

Saint Thomas, le 21 décembre

L’histoire de saint Thomas montre aux enfants qu’il est permis, de temps en temps, de douter de sa foi. Vous pouvez leur expliquer qu’en invoquant cet apôtre qui a lui-même douté, ils obtiendront peut-être des réponses à leurs questions, mais que surtout, ils retrouveront la force de croire en Jésus et de le suivre dans la confiance.

