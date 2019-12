Une belle prière à réciter pendant l’Avent

Qui mieux que la Vierge Marie peut nous guider sur le chemin de Noël ? Elle a vécu dans sa chair l’attente et l’accueil de Jésus. Elle nous montre la voie de l’abandon à la volonté de Dieu, celle de l’humilité, de l’obéissance, du service, du détachement à l’égard des biens de ce monde…

En ce temps de l’Avent, nous pouvons débuter chacune de nos journées avec cette courte, mais si belle prière :

« Sainte Mère de Dieu,

dans le silence et la paix,

vous avez porté

et mis au monde

Celui qui porte tout :

soyez notre guide sur le chemin de Noël,

afin qu’en fêtant la naissance de votre fils,

Jésus-Christ, notre Sauveur,

nos cœurs soient transportés de joie

et d’Espérance. »

Amen