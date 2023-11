Pourquoi un évêque a-t-il félicité Miss Univers ?

La Nicaraguayenne Sheynnis Palacios a été élue samedi 18 novembre Miss Univers 2023. Un titre qu’a salué Mgr Silvio Báez, évêque du Nicaragua exilé depuis quelques années aux États-Unis, qui y voit un motif de joie et d’espérance pour "un peuple qui souffre".

C’est un événement qui pourrait faire sourire s’il ne témoignait pas d’une situation aussi dramatique. La Nicaraguayenne Sheynnis Palacios a remporté samedi 18 novembre le titre Miss Univers 2023. Il s’agit de la première victoire du Nicaragua à ce concours. Une « victoire » qui a été été saluée par Mgr Silvio Báez, évêque du Nicaragua exilé depuis quelques années aux États-Unis sur X (anciennement Twitter). « Merci d’apporter de la joie à notre peuple qui souffre ! Merci de nous donner l’espoir d’un avenir plus beau pour notre pays ! », a-t-il écrit sur son compte.

#Nicaragua. ¡Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, muchas felicidades! ¡Gracias por hacer brillar en tu belleza el nombre de nuestra patria! ¡Gracias por llevar alegría a nuestro sufrido pueblo! ¡Gracias por hacernos tener esperanza en un futuro más hermoso para nuestro país!… pic.twitter.com/98zQhR1LCt — Silvio José Báez (@silviojbaez) November 19, 2023

Des propos qui pourraient paraître anodins s’ils ne faisaient pas écho à la tragique réalité des persécutions dont sont victimes les catholiques au Nicaragua. Au pouvoir depuis 2007, Daniel Ortega a été réélu en 2021 après un scrutin extrêmement controversé. Dès 2018, l’Église catholique fut considérée par le gouvernement comme un soutien majeur à l’opposition après avoir appelé à la cessation des violences et abrité des manifestants dans les églises.

Des persécutions en cascade

Depuis, de nombreux actes d’intimidation et de vexation contre les catholiques au Nicaragua ont été recensés : expulsions de communautés religieuses et de prêtres ou d’évêques, à l’image de Mgr Alvarez, fermeture d’universités catholiques, interdiction des processions… à tel point que le Nicaragua est entré pour la première fois dans l’Index mondial de persécution 2023 de l’ONG protestante « Portes Ouvertes ». L’Amérique latine devient ainsi la région du monde où la persécution des chrétiens augmente le plus en 2023.