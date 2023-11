En évoquant jeudi 16 novembre la vie de la Vénérable María de Jesús de Ágreda, religieuse espagnole du XVIIe siècle, le pape François a souligné "trois leçons que les religieuses contemplatives peuvent donner à l’Église".

L’écoute de la Parole, une relation mystique avec le Christ, la prière d’intercession. Ces trois lieux ne sont pas l’apanage des religieuses contemplatives et doivent au contraire être recherchés par tous les fidèles. Le 16 novembre, le pape François a reçu les participants à une conférence sur la vénérable María de Jesús de Ágreda, promue par l’Académie mariale pontificale internationale. Moniale puis abbesse dans l’ordre franciscain de l’Immaculée Conception, sa vie a été marquée par des phénomènes mystiques, dont plusieurs apparitions de la Vierge. Auteur de La Cité mystique de Dieu, elle a été déclarée vénérable par le pape Clément X, huit ans après son décès.

Encore aujourd’hui, les sœurs conceptionnistes voient en elle une « amoureuse de l’Écriture », une « mystique mariale » et une « évangélisatrice de l’Amérique ». Trois qualificatifs qui ont inspiré le Pape. Trois dimensions que chacun est appelé à développer.

1

L’écoute de la Parole



Shutterstock

« La première leçon concerne le silence, l’attitude d’écoute, pour accueillir dans le cœur la voix du Bien-Aimé, la Parole éternelle du Père », a affirmé le Pape. Une attitude qui, pour le Pape, concerne davantage les femmes : « Les femmes savent écouter et ont une vocation particulière à écouter », estime-t-il. Et de souligner la connaissance de l’Écriture de certaines religieuses qui n’ont pourtant bénéficié d’aucune formation spécifique. « À l’école de la prière, (elles) s’y sont abreuvées comme à une source vive ». Ainsi le Pape nous appelle à tomber amoureux de l’Écriture afin de « voir le Christ lui-même nous parler et nous parler à travers sa Parole, en nous demandant, à l’exemple de Marie, de tout garder dans notre cœur (cf. Lc 2,51) ».

2

Une relation mystique avec le Christ



Freedom Studio | Shutterstock

Nul besoin d’avoir des stigmates ou des apparitions pour être mystique. Pour le Pape, la mystique « est une relation avec Dieu qui naît de cette attitude d’écoute, de cette lecture incarnée de l’Écriture Sainte ». Une expérience qui suppose de sortir de nous-mêmes, « de notre confort, du moi égoïste qui cherche toujours à nous dominer », a-t-il précisé. Il s’agit en réalité « de faire de la place à Dieu, afin que, dociles à l’Esprit saint, hôtes du Roi, nous puissions l’accueillir dans notre maison ». « En ce sens, les contemplatifs nous enseignent, par un chemin d’ascèse, d’abandon et de fidélité, la joie de ne vivre que pour Lui. » Mais la contemplation demande le silence, devant le Seigneur. Un silence intérieur nécessaire « dans ce monde toujours plein de choses, de mots, de nouvelles ».

3

La prière d’intercession



Halinskyi Max – Shutterstock

Mère Ágreda et les religieuses conceptionnistes furent les premières moniales à arriver en Amérique. « Elles donnent la preuve de cet esprit missionnaire de la vie contemplative », souligne le Pape. Mère Ágreda a été appelée par Dieu « à prier pour les âmes qui ne le connaissaient pas encore ». Une prière fructueuse puisque les Indiens, « selon les missionnaires », ont été « conscients de la puissance de la prière d’intercession de la religieuse » dans leur vie. Marie enseigne la force de la prière d’intercession lors des noces de Cana. Il est possible « de reconnaître d’où vient le vin nouveau à travers ceux qui nous soutiennent par leur prière et nous édifient par leur exemple », souligne le Pape. La Vierge « nous apporte Jésus, elle l’engendre en nous, et cette belle attitude, nous devons l’imiter, en nous orientant à notre tour vers le Seigneur ».

