Comment concilier vie contemplative et vie active ?

La vie chrétienne se compose de deux dimensions fondamentales : la contemplation et l'action. Les deux dimensions sont essentielles pour suivre le Christ, mais comment sont-elles liées l’une à l’autre ? Comment pouvons-nous les équilibrer dans notre vie quotidienne ?

Contemplation et action définissent la vie chrétienne. La première fait référence à l’amour de Dieu, exprimé dans la prière, l’adoration et la méditation de sa Parole. La seconde fait référence à l’amour du prochain, manifesté dans les œuvres de charité, de justice et d’apostolat.

Selon saint Thomas d’Aquin, la vie contemplative et la vie active se complètent, mais pas de la même manière. Pour le grand théologien et philosophe du XIIIe siècle, qui expose sa pensée dans la Somme théologique, la vie contemplative est supérieure à la vie active, parce qu’elle a pour objet Dieu lui-même, qui est le bien suprême et le bonheur ultime de l’homme. La vie active, en revanche, a pour objet les biens temporels et humains, qui sont des moyens pour atteindre Dieu.

Cependant, la vie active est nécessaire à la vie contemplative, car elle nous aide à purifier notre cœur des passions désordonnées, à exercer les vertus morales et à nous préparer à recevoir la grâce divine. De plus, la vie active est un fruit de la vie contemplative, car elle nous encourage à partager avec les autres l’amour et la vérité que nous avons reçus de Dieu. Il ne s’agit donc pas d’opposer ou de séparer la vie contemplative et la vie active, mais de les intégrer et de les harmoniser. Pour cela, Saint Thomas propose quelques critères pratiques.

VIE CONTEMPLATIVE la PRIORITÉ

Nous devons donner la priorité à la vie contemplative, sans toutefois négliger nos obligations et notre vocation. Cela signifie que nous devons consacrer suffisamment de temps de qualité à la prière personnelle et communautaire, à la lecture de la Bible et à l’accès aux sacrements.

VIE ACTIVE AVEC CONTEMPLATION

Nous devons réaliser les œuvres de vie active avec un esprit de contemplation, c’est-à-dire avec attention, méditation et amour pour Dieu. Cela implique que nous devons éviter l’activisme et la dispersion, et chercher à tout faire avec Dieu et pour Dieu.

LA VOLONTÉ DE DIEU être attentif aux autres

Nous devons être attentifs aux signes des temps et aux besoins de notre prochain, en particulier des plus pauvres et des plus nécessiteux. Cela signifie que nous devons être ouverts à la volonté de Dieu et aux inspirations du Saint-Esprit, qui peuvent nous appeler à sortir de notre zone de confort et à servir avec générosité et joie.

La vie contemplative et la vie active sont les deux faces d’une même médaille : l’amour. Seul l’amour nous permet de vivre en communion avec Dieu et avec les autres. Comme le disait saint Jean de la Croix : « Au soir de cette vie, vous serez jugés sur l’amour ».

