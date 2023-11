La nouvelle commission du Vatican chargée de recenser les martyrs chrétiens du XXIe siècle a déjà recueilli plus 550 témoignages, a-t-elle annoncée le 9 novembre.

Plus de 550 témoignages ont d’ores et déjà été recueillis par la Commission « des nouveaux martyrs – témoins de la foi » chargée d’identifier et de recenser les martyrs chrétiens du XXIe siècle. Lancée en juillet 2023 par le pape François, cette commission composée d’une quinzaine de membres a pour objectif d’élaborer un « catalogue » des chrétiens qui partagent donc le même baptême et qui sont morts pour leur foi, de l’an 2000 à nos jours, sans pour autant que leur cause de béatification ne soit ouverte à Rome.

Le père Jacques Hamel assassiné en France en 2016, les victimes des attentats de Pâques au Sri Lanka en 2019 ; les religieuses Lucia Dall’Orto et Maria De Coppi, assassinées respectivement en Haïti et au Mozambique font partie de ces témoignages. Pour les recueillir, la Commission fait appel à la contribution active des Églises particulières, des Instituts religieux ou encore des médias.

Un premier recensement non-exhaustif

Pour mémoire, la liste qui sera élaborée est « un premier recensement » qui ne saurait être exhaustif. Ce travail permet une reconnaissance historique envers des chrétiens qui sans cela resteraient anonymes. En créant cette commission, le pape François a indiqué aussi qu’une célébration œcuménique aura lieu pendant le Jubilé 2025, sur le modèle de celle du 7 mai 2000 à laquelle avait participé Jean Paul II au Colisée avec des représentants d’Églises et de communautés ecclésiales du monde entier, en signe de l’ «œcuménisme du sang ».